11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина
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Раскрыты официальные доходы Ганапольского на Украине. Осталось проверить то, что в конверте

Украинский юрист и инициатор уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко Андрей Портнов обнародовал попавшую в распоряжение следствия платежку одного из пропагандистов Порошенко с канала “Прямой” Матвея Ганапольского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Друзья, демонстрирую один из платежных документов Матвея Ганапольского – главного пропагандиста Порошенко. В 2015 году, работая на радио Вести, он официально получал якобы всего за 140 евро месячной зарплаты. Я думаю, никому не надо объяснять, что он не мог жить на такие деньги. Это значит, он скрывал от украинского бюджета налоги, то есть крал у украинской армии и медицины. А теперь, на телеканале Прямой он живет уже за панамские, белизские и виргинские доходы Порошенко, тоже украденные у украинских налогоплательщиков”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

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Портнов пообещал инициировать проверку этих фактов в рамках уже расследующегося ГБР уголовного дела об отмывании преступных доходов Порошенко при оформлении акций Прямого канала на подставных лиц и офшорные компании.

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