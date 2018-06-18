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18.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Раскрыты подробности закрытого доклада ОБСЕ о плане наступления ВСУ в Донбассе этим летом


Журналист, аккредитованный для работы в штабе «ООС» обратился в правоохранительные органы ДНР и рассказал секретные планы наступательной операции ВСУ в Донбассе.

Об этом сообщили на официальном сайте горячей линии правоохранительных органов ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что личные данные журналиста в целях безопасности были скрыты.

По информации, полученной журналистом, данные, зафиксированные сотрудниками ОБСЕ в закрытой части доклада о ситуации в Донбассе, трактуются сотрудниками миссии как подготовка ВСУ к масштабным боевым действиям.

«В ОБСЕ считают, что правительственные войска начнут развивать наступления сразу в нескольких направлениях. Среди вариантов атак, о которых шла речь в закрытой части доклада наблюдателей – две. Первое направление атаки – с целью окружения Горловки и Енакиево, другое — по линии Докучаевск-Старобешево» — сказано в сообщении информатора.

По мнению наблюдателей, о таких планах в том числе говорит и повышенная концентрация украинских войск в районах города Артёмовск (50 км к северу от Донецка), Красноармейск (40 км к юго-западу от Донецка).

«ОБСЕ акцентировали внимание на рост концентрации беспилотных летательных аппаратов в подразделениях ВСУ сразу по нескольким направлениям. Беспилотники часто используют для нанесения ударов по позициям противника. По их мнению, этот факт играет ключевую роль в росте напряженности на этих участках линии фронта. Кроме того, группировки ВСУ насыщены средствами армейских средств ПВО» — говорится в сообщении информатора.

По информации журналиста, особое внимание в своём докладе наблюдатели уделили инцидентам сразу в нескольких районах, где украинская армия применяла БПЛА в боевых условиях для поражения бронетехники Вооруженных сил ДНР.

 

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