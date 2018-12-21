Распад и деградация – в Киеве признали, что Украина исчерпала возможности для развития

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Модель «второй украинской республики» исчерпала себя – население страны истощило все ресурсы, оставшиеся после развала Советского Союза и ведет себя как кочевники.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша модель, сложившаяся в 90-е и «нулевые» годы, коллапсирует. Модель второй украинской республики, которая базировалась на дешевой рабочей силе, на возможности жить с грабежа и утилизации советской инфраструктуры, экономики, знаний, медицины и так далее. Мы, как орда, общество охотников и собирателей, кочевали по этой территории после 24 августа 91-го года и собирали то, что попадалось.

Олигархи собрали в свои лукошки различные активы, металлургические заводы, ГОКи, машиностроительные заводы и это эксплуатировали. Бомж копал кабель где-то в поле, медный и на этом жил. Селяне собирали ягоды и грибы, ездили на заработки, а теперь начали ездить на заработки заграницу. Это и есть отражение фундаментальных тектонических изменений.

Сначала мы получили огромный навес в виде никому не нужных людей, которых нельзя было задействовать на этих советских заводах, поскольку стал неактуальным военно-промышленный комплекс и все, что с ним связано, и люди эти разбрелись по стране, пытаясь свою жизнь как-то реализовать. Это позволяло нашему бизнесу за бесценок покупать их труд и продавать на внешние рынки не самого высокого качества товары… Вот так мы все это время и существовали», – заявил Романенко.

По его словам, в ближайшее десятилетие Украина ждет либо распад, либо нищенское существование.

«В следующие десять лет наша судьба будет незавидная. Может мы рассыплемся, может будем дальше существовать как Босния и Герцеговина. Такая плохо управляемая, вонючая клоака, из которой бегут люди, которую используют как донора для того, чтобы забирать ресурсы, рабочую силу и все остальное», – предупреждает эксперт.