«Распад или оккупационная администрация»: беглый галлерист предлагает России выбор

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Даже аполитичные деятели российской культуры, проживающие за границей, должны «оплатить налог» на Украину.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил беглый либеральный галлерист Марат Гельман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы для себя определили несколько стратегий, которые сегодня интересны и возможны. Одна из них протестное искусство. Вторая – рефлексия на события, антивоенное искусство. Третья, если твоя муза абсолютно несоциальна, значит, часть заработанного ты должен отдать беженцам, то есть каким-то образом как гражданин проявлять. Если происходит концерт, там, может, одна песня актуальная. Это тоже возможно, если финансово ты поддерживаешь беженцев, украинскую армию, сам принимаешь решения, кого, но это очень важно», – сказал Гельман.

Он считает, что беглым россиянам надо объединиться на случай поражения России, чтобы их мог бы использовать Запад в своих интересах.

«Уже сегодня будущее России после Путина волнует многих. Будет ли на месте России много государств, или она будет сохранена в целом, пусть с изменившимися границами. В этой дискуссии очень важно, существуют ли граждане РФ, которые также, как все мировое сообщество против Путина, и у которых есть желание, энергия, силы для того, чтобы строить новое общество. Или их нет. Должна ли ситуация повторять ситуацию с гитлеровской Германией, когда оккупационные власти 5 лет держали полностью контроль над территорией, или можно построить новое общество вместе с какой-то частью России», – резюмировал Гельман.