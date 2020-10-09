09.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, СССР
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Распад Советского Союза продолжается – экспертное мнение


Конфликты на постсоветском пространстве неизбежны, поскольку в бывших республиках СССР осталось очень много неурегулированных вопросов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил политолог Георгий Бовт.

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«Есть мнение, что распад Советского Союза в историческом плане еще не завершен. Осталось много неурегулированных вопросов. Молдавия и Приднестровье. Тот же Нагорный Карабах. Донбасс. Да и вся Украина, которая была создана как лоскутная республика, из остатков разных империй», – сказал эксперт.

Он не исключает, что вскоре полыхнет Грузия.

«Вот скоро – 31 октября – парламентские выборы в Грузии. От Грузии уже отвалились Абхазия и Южная Осетия. Но осталась Аджария. Вдруг она тоже возбухнет? Все старые болячки СССР до сих пор продолжают кровоточить», – резюмировал Бовт.

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