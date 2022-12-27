Распад СССР предлагают признать незаконным

Сегодня нужно принять решение о том, что все республики незаконно вышли из состава СССР, поскольку не провели референдум, либо провели его не в полной мере, как о том говорилось в законе.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал кандидат исторических наук, доцент крымского федерального университета им. Вернадского Виктор Харабуга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Горбачев принял неплохой закон о порядке выхода республик из состава СССР. И там было столько оговорённых моментов, что было не так-то просто выйти. Если в составе союзной республики были автономии, они должны были проводить референдум отдельно. Если там есть компактное национальное меньшинство, а таких мест было полно, особенно в средней Азии, обязательно учесть все варианты. Но на это наплевали в Прибалтике, посчитали, что все, кто там не рожден, – это пришельцы. В Грузии не захотели проводить референдум в Абхазии и Южной Осетии, потому что тогда Грузия экономически весьма условна, – пояснил он. – Сегодня нужно принять решение о том, что все республики незаконно вышли из состава СССР».

По словам эксперта, СССР возник не на пустом месте, а на землях, входивших в состав Российской Империи. После победы революции в 1917 году и в Гражданской войне, большевики создали государство под названием СССР, где они сумели объединить, прежде всего, военные силы и предложили идеологию, которая в то время была популярна и в Европе, и в России.

«На этой базе начала формироваться общность, чему способствовало то, что люди долго жили на этой территории, они знали, где Одесса, где Львов, где Варшава, где Москва и Санкт-Петербург. Ездили, работали. Ведь и сегодня, кстати сказать, из Киргизии 1,2 миллиона человек из 5-миллионного населения прибывают для работы нашу страну. Границы как бы не замкнулись. Много общего, но много различного. Выросло поколение, для которых эти связи стали меньше, в той же Средней Азии, Центральной Азии, в Прибалтике. И тогда было не так все просто в отношениях. Я приезжал в Прибалтику молодым человеком. В кафе сидели бывшие эсэсовцы, и они не стеснялись того, что делали раньше. У них был какой-то пояс поддержки, уже тогда, в советское время. Открыто не заявляли об этом, но по настроению это было видно. На Западной Украине были всякие тенденции. Главное было не в этом: причина развала СССР – целенаправленная деятельность спецслужб натовских государств, США, и в том, что элиты в наших национальных республиках, а государственность им создал Советский Союз, Москва их создала, она вырастила бюрократию, – подчеркнул Харабуга.

Он добавил, что во всех возникающих республиках у власти были большевики, русские или местные.

«У них всякие были заскоки по отношению к своей теории и тому, как это должно выглядеть, но тем не менее, они прекрасно понимали, что после Гражданской войны им просто не жить, если вернуться те, кто с иностранной помощью способен с ними расправиться физически. И они были готовы к драке. А то, что случилось при распаде СССР, это расслабленная партийная элита, готовая превратиться в бизнесменов, ожидающая каких-то призов от этого развала с главным вопросом – кому достанется куш от приватизации», – резюмировал эксперт.