Распад СССР продолжается – Затулин

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Бывшие советские республик, особенно Украина, любят спихивать все свои неудачи на внешние силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин, отвечая на вопрос, есть ли хоть одна бывшая постсоветская республика, все пошло по российскому сценарию.

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«А почему вы считаете, что только мы отвечаем за состояние соседних республик? Они сами ничего не значат, а мы отсюда все решаем – правильно или неправильно?», – сказал политик.

Он напомнил, что бывшие республики СССР стали самостоятельными в 1991 году, а потому должны отвечать за свою стабильность и нестабильность, а не спихивать это в каждом случае на кого-то еще.

«На Украине это, кстати, очень любят. Они всегда ни в чем не виноваты. Поэтому все, что происходит, это виновата или Россия, или Америка. А сами они ни при чем. Так же иждивенчески многие другие себя ведут.

И это следствие распада Советского Союза, безусловно. Потому что распад Советского Союза – это не история, которая началась и кончилась в 1991 году. Она продолжается», – считает Затулин.