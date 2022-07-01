Распад Украины: появится ли вновь польско-венгерская граница…

Новости Украины

«Возвращение» Волыни и Галичины в состав Польши обсуждается довольно широко. Однако в этом случае практически неизбежным станет присоединение Закарпатья к Венгрии – ведь эта область будет отрезана от Украины.

Формально Венгрия не имеет территориальных претензий ни к одной из соседних стран, которым в 1920 году по Трианонскому мирному договору отошли земли «Великой Венгрии» (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия и Украина), причём отошли вместе со значительным венгерским населением.

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Стратегия Будапешта состоит в том, чтобы для венгерского национального меньшинства на территориях, где оно является автохтонным, были созданы эксклюзивные условия. Хотя автохтонность – понятие относительное, однако то же Закарпатье под названием «Угорская Русь» входило в состав Королевства Венгрия более тысячи лет (с 895 по 1918 годы), и «возвращалось» под власть Будапешта в 1939-1945 годах.

В плане эксклюзивности речь не обязательно идёт о национально-культурной автономии, которую требуют для себя трансильванские венгры. Так, Будапешт вполне устраивает, что венгерский является одним из официальных языков сербского автономного региона Воеводина, в населённых венграми городках и сёлах Сербии работают школы на их родном языке, и этот язык знают хотя бы пару чиновников на каждом уровне власти.

Примерно так и обстояла ситуация в Закарпатской области до 2014 года, хотя это и не было формализовано.

Но в новой, построенной по лекалам радикального национализма Украине, венгерскую общину региона решили превратить в «топливо», питающее двигатель страха и ненависти. Тем более, что подавляющее большинство из более чем 100 тысяч закарпатских венгров имеет гражданство Венгрии.

Так, перед досрочными парламентскими выборами 2014 года Партия венгров Украины (больше известна по венгерской аббревиатуре КМКС) попросила Петра Порошенко, которого до того поддержала на президентских выборах, создать в Закарпатской области мажоритарный округ с учетом интересов венгерской общины.

Однако и президент, и подконтрольная ему ЦИК проигнорировали обращение венгерской общины Закарпатья, и она осталась «разорванной» между двумя округами: 69-м с центром в Мукачево и 73-м, окружная комиссия которого находится в Виноградове. И это несмотря на то, что в состав последнего округа входит город Берегово, «столица» венгерского меньшинства в Закарпатье. Тогда в КМКС даже грозились подать на Украину в Европейский суд по правам человека, но дальше слов дело не пошло.

А в 2015 году представители органов местного самоуправления 114 населенных пунктов Закарпатья заявили о желании создать «отдельный венгерский район» в Украине с центром в городе Берегово.

Ранее депутаты Европарламента от радикальной партии «За лучшую Венгрию» (известной как «Йоббик») неоднократно требовали от Украины создания в составе Закарпатской области автономного «Притисянского округа» и включения в него населенных пунктов с преимущественно венгерским населением. Речь идет о Береговском (41,2 тыс. венгров, 76,1% населения), Виноградовском (30,9 тыс.), Ужгородском (24,8 тыс.) и Мукачевском (12,9 тыс.) районах.

Депутаты местных советов Закарпатья не употребляли в своем заявлении ни слов «автономия», ни возможного названия венгерского района, но это не спасло их от обвинений в «сепаратизме», и никакого ответа на их инициативу не было.

Если, конечно, не считать заявлений тогдашнего главы СБУ Василия Грицака в марте 2017 года. Тогда он публично сказал, что со стороны Москвы «предпринимаются попытки использовать этнический фактор для провоцирования автономистских настроений на западе и юго-западе Украины». Венгры были названы первыми в перечне национальных общин, которые привлекают внимание СБУ в этом плане.

А в конце ноября 2020 года, уже во времена Владимира Зеленского, сотрудники СБУ наведались с обысками в штаб-квартиру Партии венгров Украины (КМКС) и в дом лидера этой партии, депутата Закарпатского областного совета Василия Брензовича.

Обыски были проведены также в офисе Благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде и в здании Венгерского института имени Ференца Ракоци в городе Берегово. Оперативные группы состояли из нескольких десятков людей, причём в них были не только следователи в штатском, но и спецназовцы, вооружённые автоматическим оружием. Под угрозой ареста Василий Брензович вынужден был уехать в Венгрию, где живёт до сих пор.

Кроме того, в ходе административной реформы населённый в большинстве венграми Береговский район Закарпатской области был объединён с соседним Виноградовским.

Название район сохранил прежнее, но вот венгры в новой административно-территориальной единице большинством уже не является. А в Берегово на постоянной основе расквартирован батальон Национальной гвардии, и в этот город в рамках учений регулярно перебрасывают бронетехнику из Львовской области.

Но больше всего закарпатских венгров волнует усиливающаяся дискриминация в культурно-языковой и образовательной сфере: согласно новым украинским законам, сфера употребления венгерского языка сокращается с каждым месяцем, а к 2023 году может полностью исчезнуть сеть общеобразовательных и дошкольных учреждений с венгерским языком обучения. И хотя среди условий, которые Киев должен выполнить, чтобы не потерять статус кандидата в члены ЕС, есть и обеспечение прав нацменьшинств, однако в Будапеште не верят, что нацификаторские законы будут отменены.

Потому нет ничего удивительного в том, что Венгрия не только отказалась поставлять Украине вооружение и боеприпасы, но даже запретила их транзит через свою территорию. Кроме того, значительно усилена группировка венгерской армии и пограничников на границе с Украиной. Кстати, большая её часть проходит по реке Тиса, на другом берегу которой расположены сёла закарпатских венгров.

Конечно, на данный момент никаких операций по захвату Закарпатья в Венгрии не готовят, тем более, что даже подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцированных в Мукачево, хватит для разгрома всей венгерской армии.

Однако если в результате военной катастрофы на Украине эта страна начнёт разваливаться, а в Галичину войдут польские войска (то есть Закарпатье будет отрезано от остальной Украины), то совершенно не факт, что венгерские силы встретят на землях бывшей «Угорской Руси» хоть какое-то сопротивление.

Естественно, Венгрия вынуждена будет занять не только населённые венграми районы, но и всю территорию Закарпатской области – то есть по Карпатам вновь, как и до 1772 года, пройдёт польско-венгерская граница.