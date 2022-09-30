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Новости Украины

Россия продолжает серьезно повышать ставки в украинской игре, в то врем как Киев теряет возможность влиять на принимаемые в Москве решения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

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«Проведение референдумов, за которыми, судя по всему, далее последуют решения о принятии четырех регионов в состав РФ, означает сильное повышение ставок в российской игре. При этом Москва приобрела большие возможности для защиты указанных территорий, официально признав их своими. Тогда как Украине свои ставки уже особо повышать некуда. Но и как-либо изменить собственную политику она, очевидно, не может, так как соответствующие решения не приняты в Вашингтоне. Сегодня для изменения взятого курса, или даже риторики, у Киева нет ни внутренних, ни внешних предпосылок. И в этих обстоятельствах, видимо, ситуация продолжит накаляться, но принципиально не изменится», – сказал эксперт «Независимой газете».

Также он затронул тему возможного перерастания военного конфликта в глобальное противостояние, отметив, что оно идет уже давно.

«Фактически новая холодная война ведется с 1995 года, когда в США решили не интегрировать постсоветскую Россию в западные структуры, а добиваться ее дальнейшего ослабления и распада. С тех пор там придерживаются этого вектора. Так что боевые действия и дальше продолжатся», – считает Неменский.

Он также прогнозирует, что на новых территориях, занятых российскими военными, впоследствии скорее всего могут состояться новые референдумы.

«Распад Украины приобретает необратимый характер не только в плане потери территорий, но и вследствие разрушения государственности», – в свою очередь говорит директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД РФ Иван Сафранчук.

По его мнению, киевский режим попал в замкнутый круг.

«Из-за неготовности Киева идти на компромиссы на ранних, даже еще на доконфликтных стадиях, у него на сегодня осталась только одна опция – в виде дальнейшей эскалации ситуации. В то же время на фоне продолжающихся территориальных потерь достижение продекларированной украинскими властями конечной цели по интеграции с Западом уже стало нереалистичным», – резюмировал Сафранчук.