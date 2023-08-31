Распад Украины возможен и логичен – разведчик
Украина довольствуется ролью проекта, а у проекта есть начало и конец.
Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил российский разведчик, профессор МГИМО Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот конец мы уже чувствуем. Те, кто этот проект построил и оплатил, видят, что они от этого проекта получили все, что можно было получить. А дальше идти страшно, я говорю про ядерную войну. Им нужно было несколько ассоциированных с этим проектом вещей: подоить Европу, ослабить Россию, вытащить все, что можно, с Украины, – и бросить, как они бросили Афганистан.
Все понимают, что у этого проекта конец близится. От него есть усталость, и нет сил, готовых тянуть его до конца. Его бросят, как только он перестанет быть нужным», – сказал Безруков.
Он считает, что вероятность распада Украины велика именно потому, что это проект.
«Раздел Украины по составляющим ее культурным блокам, он ближе, чем слабее центральная власть и понимание элиты, куда эту страну вести. Поэтому распад страны возможен и логичен, ведь так Украина жила долгие годы. Есть притяжение к Западу, к Востоку. Закарпатье тянется к Венгрии и так далее. Я не могу сказать, что это именно так и будет, но потенциал есть, это абсолютно точно. Возьмите Польшу. Я не могу сказать, что она состоит из частей, которые можно растащить. Россию невозможно растащить, а вот Украина может распасться», – заключил Безруков.
Спасибо!
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