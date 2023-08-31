Распад Украины возможен и логичен – разведчик

Украина довольствуется ролью проекта, а у проекта есть начало и конец.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил российский разведчик, профессор МГИМО Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот конец мы уже чувствуем. Те, кто этот проект построил и оплатил, видят, что они от этого проекта получили все, что можно было получить. А дальше идти страшно, я говорю про ядерную войну. Им нужно было несколько ассоциированных с этим проектом вещей: подоить Европу, ослабить Россию, вытащить все, что можно, с Украины, – и бросить, как они бросили Афганистан.

Все понимают, что у этого проекта конец близится. От него есть усталость, и нет сил, готовых тянуть его до конца. Его бросят, как только он перестанет быть нужным», – сказал Безруков.