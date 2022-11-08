«Распил» или призывы к новым «калибровкам»? – что стоит за инициативой построить новую «Мрию»

Новости Украины

На Украине поднялся шум вокруг инициативы Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени Антонова построить второй самолет Ан-225 сверхвысокой грузоподъемности «Мрия».

Цена вопроса – 500 миллионов евро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Началось всё с немецкого издания Bild, которое со ссылкой на гендиректора предприятия сообщило, что Украина приступила к строительству второй «Мрии».

«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», – цитирует издание гендиректора Евгения Гаврилова.

По его словам, в настоящее время «Мрия» готова на 30 процентов, тогда как стоимость всего проекта оценивается в 500 миллионов евро.

Инфоповод вызвал широкий резонанс и волну возмущений. Идею восстановления «Мрии» в воюющей стране назвали «экономическим безумием».

«Украинский самолёт «Мрия», самый большой в мире, будет восстановлен, и это будет стоить около полумиллиарда долларов. Подчёркиваю, в условиях войны. И это самолёта, который не имеет принципиального военного и транспортного значения. То есть, это должен быть символ восстановления экономики Украины, символ восстановления экономической ветви Украины. Однако если мы сейчас с государственного бюджета тратим подобные деньги – это экономическое безумие! Парламент должен сказать своё слово в этом вопросе», – заявил в эфире «Радио НВ» гендиректор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель.

По мере роста шума вокруг публикации, пресс-служба «Антонова» была вынуждена выступить с поправкой, что информация от Bild, которую распространили СМИ, имеет неточности. Например, оценка в 500 миллионов евро – ориентировочная, а достраивать самолёт собирались после «перемоги» в войне.

Однако ещё в конце июля в опубликованном в «Хвиле» интервью авиаконструктор Анатолий Вовнянко, участвовавший в создании АН-225 «Мрия» и АН-124 «Руслан», рассказывал, что речь шла о куда большей сумме.

«Объявили, что за 800 миллионов хотят построить «Мрию», но я говорю, что вообще цифра нереальная. То есть, дай бог, 150 миллионов достройка «Мрии»… Я, честно говоря, вначале вообще посчитал – 100-150 миллионов долларов. Не хочу раскрывать для этих дебилов всех подробностей, что там и как это делать, потому что, чем больше они сэкономят, тем больше «стрендят», – говорил Вовнянко.

Киевский политолог Юрий Романенко приписал себе вынужденный демарш «Антонова», который якобы компания вынуждена была сделать с его подачи.

«После того, как «Антонов» получил леща от меня, то они выползли с заявлением, что Bild допустила неточность, и на самом деле мы все не так поняли. И что они буду достраивать после войны. На самом деле «неточностью» является сегодня сам «Антонов», который зарабатывая на транспортных перевозках немалые деньги, не может разработать хотя бы один маленький ударный БПЛА. Потому что, как правильно говорил у меня в эфирах Анатолий Вовнянко, сегодня Антонов является компанией-перевозчиком, при котором есть конструкторское бюро, которое производит видимость конструкторского бюро», – написал Романенко в своём тг-канале.

Он выразил недоумение, зачем вообще сейчас строить «Мрию».

«Какие маркетнговые исследования были произведены? Какая ситуация на рынке в пользу появления еще одного монстра, который до ковида летал пару раз в году? То есть, какой экономический эффект получит государство от строительства самолета, который будет большую часть времени стоять на приколе. Понимаете? Это понимают даже дети, но не топ-менеджмент «Антонова», который судорожно ищет из какой дырки госбюджета пососать бабло», – возмутился политолог.

Он назвал компанию советским дерьмом, а весь отечественный авиапром обвинил в жадности и тупости.

«Целый «Антонов» не может произвести хоть один беспилотник. Волонтеры в гаражах их делают, а эта вонючая гора советского дерьма не может произвести даже маленькую боевую мышь. Но вместо этого, они впаривают, что где-то в секретном месте есть второй экземпляр «Мрии» (наверное, она такая маленькая, что ее можно засунуть куда-то, кроме того ангара, где президент делал пресс-конференцию на «Антонове» на фоне этого же экземпляра, который эти тупые идиоты пытаются нам втюхать, как большой проект. Разум покинул наш авиапром. Там осталась только жадность и тупость», – злился Романенко.

При этом он привёл пример, что можно за эту сумму купить для фронта.

«Норвегия объявила, что продаст Румынии 32 подержанных истребителя F-16 за 388 миллионов евро. Наши горе-авиаконструкторы из «Антонова» хотят втюхать второй экземпляр “Мрии” за 500 млн евро. Еще раз. Половина страны сидит без света, вторая половина ждет прилета на оставшиеся электростанции. 32 F-16 закрыли бы небо на раз два. И мы бы еще на оставшиеся деньги купили ракеты класса воздух-земля и начали бы бить инфраструктуру в радиусе 300 км. Или сбивали бы Миг-31 с Кинжалом прямо над Беларусью. Или закошмарили бы остатки Черноморского флота в Крыму вместе с самим Крымом. Но у них, сука, есть «Мрія». И полностью отсутствует инстинкт самосохранения», – написал политолог.

Впрочем, версия с «распилом» оказалась очевидна фактически всем, кого зацепила эта тема.

«Чтобы вы понимали: мест для строительства такого огромного самолёта, как Ан-225, в мире всего два. Одно в России, другое в США. Но, чтобы США начали строить «Мрию», это такое себе. Кто знаком с технологиями авиационного строительства, тот просто усмехнётся. Тем более, что 30% это ровно столько, сколько от него осталось», – пояснил военный эксперт Алексей Суконкин.

Московский политолог Павел Данилин назвал сложившуюся ситуацию «историей украинской глупости».

«Украина начала строительство нового самолёта Ан-255 «Мрия», заявляют тут некоторые несознательные личности. Впрочем, чего уж тут молчать. Об этом заявил генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов. Тут же – как все. Кто-то может сказать: гидно! А кто-то посмотрит на Гаврилова как на идиота. Ну кому ты, мальчик, байки травишь? Вся страна – весь СССР делал «Мрию» в 80-х. Делал пять лет. А вторую «Мрию» вам оставили в наследство. И вы, конечно, по своей самостийной привычке, все просрали. Не доделали вторую Мрию. А первую использовали, пока не убили ее на Гостомеле», – напомнил эксперт. «Вот так и все у вас, на современной Украине. Все, что работает – все советское. А остальное – это ложь или украденное у русских», – добавил Данилин.

Военкор Дмитрий Астрахань считает, что таким образом украинские деятели выпрашивают у русских новые «калибровки».

«За 30 лет, напомню, они не смогли построить ни одной Мрии, а только с напряжением всей страны, каннибализировать на запчасти имевшиеся «Русланы» и вторую «Мрию» и привести один экземпляр в лётное состояние. Но! Я думаю, раз они так настаивают, что у них сохранилось авиастроение, то такие заявления можно считать просто просьбой о новых ударах по инфраструктуре», – написал Астрахань в своём тг-канале.