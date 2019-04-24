Распилили миллиард – это Путин виноват?

24.04.2019, Севастополь, Валентин Филиппов

В Севастополе, на восстановление которого после украинских времён вся Россия тратит огромные деньги, партия власти умудрилась растерять рейтинг – по некоторым данным, показатели «ЕдРа» опустились до недопустимых 30%, в то время как на осенних выборах стоит задача удержать полный контроль над заксобранием, получив более половины мест. И причина падения популярности – отнюдь не только в длящемся еще с 2014 года конфликте команды Алексея Чалого с губернаторами.

Об этом в авторской колонке пишет обозреватель «ПолитНавигатора» Валентин Филиппов.

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…Говорят, рейтинг «Единой России» в Севастополе рухнул до недопустимых 30%. Походу, надо что-то делать. Например – социологию. Выявлять косяки. Работать точечно. Запускать колл-центры для сбора информации от населения, создавать контрольные комиссии, которые будут демонстративно находить и наказывать виновных. Снимать с должностей и заводить уголовные дела. Ну и смягчать непопулярные решения. Типа, бороться с «перегибами на местах».

Всё это не должно быть безликим. Одновременно в город должна заводиться новая команда менеджеров. Должны привлекаться местные кадры, заслуживающие доверие у населения. Благо, в руках есть такой инструмент, как внутрипартийный праймериз, позволяющий местным жителям самостоятельно решить, кого они хотят видеть в составе местного отделения правящей партии.

Что сделали они? Вероятно, какую-то социологию они провели (хотя тётеньки, совершающие опросы по квартирам, стали появляться лишь в последние дни). Вероятно, они провели очень простую социологию. И, вероятно, выявили, что рейтинг президента Путина в Севастополе, по-прежнему, высок.

И что они сделали? – Правильно!!! Решили примазаться к рейтингу главы государства, ещё раз напомнив населению, что этот президент для правящей партии не чужой.

Но даже эту простую задачу они выполнили ногами. Они тупо заклеили город портретами Путина. Вот на всех тех поверхностях, где до этого рекламировали партию и успехи губернатора с правительством, они разместили не самые удачные изображения всероссийского лидера.

Портретами президента теперь пытаются прикрыть гремевшие в местных СМИ скандалы вокруг потери бюджетных миллиардов в несуществующих банках, конфликты вокруг торгово-развлекательных центров, «отжимов», расхераченного главного парка города.

Больше всего умиляет, что портрет президента сопровождается цитатой не о наказании виновных, а о бесспорных достижениях. Не мудрено. До Путина на этих сити-лайтах размещалась серия сюжетов на тему «было-стало». Подразумевалось, что мы должны ужаснуться былой разрухой и восхититься тотальной «починюхой» в Севастополе. Но хрен там. Жопорукие мастера Фотошопа, именующие себя дизайнерами, умудрились обеспечить на плакатах неотличаемость «было» от «стало».

Наглядной ситуацией проблем с распределением средств, выделяемых на восстановление Севастополя по ФЦП, является процесс благоустройства территорий.

«Эффективные менеджеры» умудрились разрыть дворы, сорвав с них асфальт и вытоптав зелёную зону. Придомовые территории Севастополя превратились в филиалы парка Победы, напоминать о котором уже бессмысленно, потому, что сроки выполнения работ затянуты на годы. Абсолютно так же, как и в Парке Победы, нас снабдили информационными стендами, гарантирующими окончание работ 1 марта 2019 года. После чего работы были завершены. Не по факту выполнения, а по факту прекращения.

Один раз, говорят, случайность, а два – совпадение. В данном случае, это даже не тенденция, а неповторимый стиль.

Так совпало в моей судьбе, что мне когда-то самому довелось пройти путь и эксплуатационщика в ЖКХ города, и пиарщика при муниципальном управлении. Кто-то удивляется и думает, что это совершенно разные профессии. Ни фига! Это одно и то же, на самом деле.

И, опираясь на собственный опыт, могу сказать нашим «эффективным менеджерам» – на выборах рискуете пролететь.

Кто-то уверяет, что всё это – следствие какого-то внутрипартийного противостояния. Может и так. Но действенных попыток разрулить такое противостояние – увы, не наблюдается. Внутрипартийный праймериз в Севастополе перенесен на 16 июня. По именам людей, которые будут названы на главном предвыборном мероприятии, станет ясно, способна ли местная организация «ЕдРа» изменить ситуацию в городе к лучшему.