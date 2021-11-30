«Распилили сто миллиардов» – депутат Рады о налоге на войну

30.11.2021  18:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Новости Украины

Восемь лет украинцы платили полтора процента введённого под «патриотическими» лозунгами в 2014 году военного сбора, однако до армии эти деньги так и не дошли.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Качный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Восемь лет украинцы платили полтора процента введённого под «патриотическими» лозунгами в 2014 году военного...

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«Те 1,5% военного сбора, который восемь лет назад стал новым налогом, введённым для реформы украинской армии, восемь лет реформируется армия. 1,5% берут у пенсионеров, это налог, которого нет в Конституции и в законах Украины.

Надо снять эти проценты военного сбора с украинцев.

Восемь лет реформируется армия, куда пошли эти миллионы гривен, которые вы взяли у нас? Сто миллиардов гривен. Куда они пошли, где они сейчас, и кто сегодня будет отвечать за восемь лет реформы армии?» – заявил Качный.

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