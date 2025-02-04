Расплачиваться за русофобию в ЕС должны те, кто пытался дружить с Россией – Кульпа

Вадим Москаленко.  
04.02.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Ответственность за связанные с войной потери в Европейском союзе должна быть возложена на государства, которые пытались наладить с Россией мирные отношения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответственность за связанные с войной потери в Европейском союзе должна быть возложена на государства,...

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«Нельзя закрывать глаза на роль Германии и Франции, и других стран, которые в экономическом и политическом смысле являлись спонсорами этой войны, накачивая Путина деньгами, строя «Северные потоки», и так далее.

И сегодня намного удобнее им компенсировать эти ошибки из общего фонда Европейского союза, потому что в таком варианте за это платит финн, поляк, испанец и грек, на таком же уровне, как немец или француз.

Этот вопрос стоит ставить в будущем. Потому что без выяснения причин этой войны мы не будем в состоянии выстроить нормального мира», – вещал Кульпа.

Однако, по его мнению, «нормальный мир» – это продолжение антироссийской политики и накачивания Украины оружием.

«Мы должны осознавать, что жили в одной квартире с теми, кто был согласен на то, что нас убьют, отравят, уничтожат – и ничего с этим не делали. Поэтому выводы должны быть!

И так возникнет новая конструкция, в которой ЕС возьмёт на себя задачи, связанные с обороной, прежде всего – инфраструктурой. Но также необходимо перенаправление средств на закупку оружия – таким образом, чтобы это могло эффективно поддерживать Украину», – рассуждал поляк.

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