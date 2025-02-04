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Ответственность за связанные с войной потери в Европейском союзе должна быть возложена на государства, которые пытались наладить с Россией мирные отношения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя закрывать глаза на роль Германии и Франции, и других стран, которые в экономическом и политическом смысле являлись спонсорами этой войны, накачивая Путина деньгами, строя «Северные потоки», и так далее. И сегодня намного удобнее им компенсировать эти ошибки из общего фонда Европейского союза, потому что в таком варианте за это платит финн, поляк, испанец и грек, на таком же уровне, как немец или француз. Этот вопрос стоит ставить в будущем. Потому что без выяснения причин этой войны мы не будем в состоянии выстроить нормального мира», – вещал Кульпа.

Однако, по его мнению, «нормальный мир» – это продолжение антироссийской политики и накачивания Украины оружием.