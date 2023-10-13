«Расплата за лицемерие»: в Киеве жалуются, что вся Украина стала фронтом

Вадим Москаленко.  
13.10.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Без юридического признания и легитимизации войны невозможно ограничить методы её проведения, и рано или поздно вся воюющая страна становится фронтом.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский философ Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без юридического признания и легитимизации войны невозможно ограничить методы её проведения, и рано или...

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«Израиль сейчас совершает ковровые бомбардировки. У них в предыдущие годы действительно была практика точеного нанесения ударов, с предупреждениями. Сейчас это полностью отменено, идёт обычная ковровая бомбардировка.

Почему это происходи? Потому что оказывается такой парадокс – если вы на официальном уровне запретили войну, то границы войны расширяются до бесконечности. Всё становится войной», – сказал философ.

Он подчеркнул, что то же самое происходит на Украине.

«Если мы закрыли глаза на феномен войны как таковой и делаем вид, что её нет, мы не понимаем причин, по которым войны в принципе возникают. Всё, что мы делаем – это мы пространство войны расширяем до бесконечности.

Интернет становится войной, внутренняя политика становится войной. И в таких условиях деление н мирных и военных становится бессмысленным, оно невозможно.

У нас на Украине культурный фронт, экономический фронт, песенный фронт. Всё становится фронтом. Мы расплачиваемся за семьдесят лет лицемерия (создания ООН и «непринятия» войны). Парадокс в том, что ограничить методы войны можно только если вы войну легитимизировали. Только если у войн есть законное место в межгосударственных отношениях.

А если все вынуждены делать вид, что это не война, то война расширяется о бесконечности», – добавил Щелин.

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