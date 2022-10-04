Расплодились за времена Украины: В Крыму задержан еще один организатор секты «Свидетели Иеговы»

04.10.2022  15:05 (Мск), Красногвардейское
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия


В райцентре Красногвардейское правоохранители задержали организатора запрещенной в РФ религиозной секты «Свидетели Иеговы». Мужчина с 2017 года руководил региональной организацией иеговистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным следствия, с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года обвиняемый, являясь председателем запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы», принимал непосредственное участие в проводимых мероприятиях на территории Красногвардейского района, являясь активным приверженцем и последователем общины», – сообщили в региональной управлении Следкома.

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В райцентре Красногвардейское правоохранители задержали организатора запрещенной в РФ религиозной секты «Свидетели Иеговы». Мужчина...

Следователи провели более 10 обысков по месту жительства обвиняемого и адептов секты, изъяли документы и экстремистскую литературу. Организатор ячейки заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2УК РФ – «организация деятельности экстремистской организации».


В августе в Севастополе на конспиративной квартире задержали старейшин секты «Свидетели Иеговы», которые вели собрания и проповеди через программу zoom. Они собирали с прихожан вполне реальные деньги, а за организацию секты обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Эта организация, признанная в РФ экстремистской, в период украинской юрисдикции не входила в число запрещенных, и под влиянием проповедников сотни, если не тысячи людей жертвовали сбережения и свою недвижимость на благо псевдохристианской церкви,

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