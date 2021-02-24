«Распни его!» – социологи уверяют в поддержке цензуры и репрессий населением Украины

24.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Больше половины граждан Украины положительно оценивают решение Совбеза о закрытии неугодных для власти телеканалов из пула Виктора Медведчука, а также введение санкций против него.

Такие данные опубликовала социологическая группа «Рейтинг», которая считается в Киеве обслуживающей офис Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«75% ответили, что знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (40% хорошо знают, 35% – что-то слышали, одновременно, 25% – впервые слышат). 58% поддерживают решение СНБО, 28% – не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знают об этом решении, 73% говорят о его поддержке, 23% – противоположного мнения», – рапортуют придворные социологи Зеленского.

«52% считают, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% – считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, лишь 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию», – говорится в сообщении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский военкор Дмитрий Стешин полагает, что большинство населения Украины приспособилось жить в условиях бандеровской диктатуры.

«В 2014-м году, когда вооруженные силы Украины были фактически разбиты, стоял вопрос о занятии Мариуполя, откуда сбежали все обороняющиеся. Я был в тот момент там, среди войсковых частей, которые готовились к наступлению, но мы так и не дождались приказа. Хотя Мариуполь был абсолютно пуст, и последние правосеки драпали оттуда аж в багажниках. Город можно было занять спокойно. И, не останавливаясь там, продолжать идти на Киев и Причерноморье. Но семь лет существования постмайданной Украины показали, что это достаточно устойчивая система. Она не развалилась сама по себе. Хотя на это были надежды. Не было восстаний против нынешней майданной власти. И, скорее всего, решение, принятое в 14-м году по линии фронта даже не в административных границах Луганской и Донецкой областей, было правильным. На Украине слишком много людей, которые поддерживают нынешнюю власть, и Россия, которая, понятно, была бы мотором этого наступления, получила бы грандиозную партизанскую войну в центре Европы при безоговорочной поддержке всего цивилизованного мирового сообщества, вплоть до прямого военного вмешательства.

На Украине, что бы там ни писали в интернете, всех все устраивает. И то, что они на АТО от своей зарплаты 5% отчисляют, и то, что им там уже на русском языке запретили говорить. И нет ни восстаний, ни диверсий, ни попыток гражданского сопротивления. Освобождать бы там в 14-м году было бы некого. Сейчас, возможно, они начали задумываться, но мне трудно об этом судить, так как я с 14-го года невъездной на Украину.

Мне кажется, что Украина должна сама изжить свои проблемы, потому что, если Россия опять вмешается, лет через тридцать какой-нибудь украинский дедушка будет рассказывать своему внучку, как они добыли свободу на Майдане, а москали у них эту свободу забрали. Думаю, расчет был сделан на это. У нас есть очень много диванных воинов, которые любят обвинять Кремль в нерешительности: поманил и не поддержал, но они же не поедут воевать. Вот я поеду, когда там начнутся какие-то боевые действия, люди, которые в окопах по 7 лет сидят, тоже пойдут, добровольцы из России опять туда поедут, ну а те, кто призывают наступать, они так и останутся на своих диванах сражаться в интернете.

Думаю, в 14-м году был проведен очень серьезный анализ. Я больше, чем уверен, что были проведены закрытые опросы настроений граждан Украины. Было понятно, что они такой акт освобождения Россией Украины от майданного правительства просто не поддержат. Вот и все», – сказал накануне Стешин в интервью белорусскому изданию «Телескоп».