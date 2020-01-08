Распоясавшихся атошников предлагают отселить от остальных украинцев

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть должна построить отдельные городки, куда необходимо переселить так называемых «героев АТО» вместе с их семьями. Это позволит решить проблему с преступностью в стране.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной рады, бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порядка тысячи преступлений совершены с применением огнестрельного оружия. То есть у нас в день происходит как минимум три преступления с применением огнестрельного оружия. Мы боремся исключительно с рецидивом, а не с самой проблемой. Мы понимаем, что у нас в стране через войну прошло огромное количество людей, для которых негодяи из прошлой власти били себя в грудь и кричали «Мы вас любим» и «Защищайте». Они вернулись, не все погибли, и они никому не нужны, к сожалению…

Это один из способов решения этой проблемы – нужно строить городки, которые делать полностью комплексно, решать эту задачу, где размещать этих людей с их семьями, где они будут иметь полную инфраструктуру – школы, детские сады, работу и так далее.

То есть надо это сделать национальным проектом, на него выделить реальные деньги, выделить территорию, где на сегодняшний день локализовать – слово жесткое, но действительно локализовать этих людей, потому что они расползлись по всей стране. По всей стране началась литься кровь. Их можно обвинять в этом, но а что мы им предложили взамен, кроме того, что грабить, убивать, отжимать и так далее?», – заявил Куликов.