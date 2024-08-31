Расправа с Православной церковью в Молдове начнется после президентских выборов

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Руководство Молдовы и правящая партия «Действие и солидарность» попытались отыграть назад вследствие скандала, спровоцированного высказыванием члена парламентской фракции Василия Шоймару о возможном принятии закона о запрете Молдавской митрополии, аналогичного приятому украинской Верховной радой. Тем не менее, молдавские эксперты призывают не верить заявлениям Санду и её партии, озвучиваемым в преддверии выборов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ни одной из церквей Молдовы не угрожает опасность. По словам главы государства, заявления депутата не имеют ничего общего с реальностью, и правительство приложило значительные усилия для поддержания хороших отношений с обеими митрополиями.

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«Нам нужны единство и мир. Никакой опасности ни для одной из митрополий – ни для Молдавской митрополии, ни для Бессарабской митрополии – нет», – заявила Санду.

Публично дистанцировалась от высказываний члена своей фракции и правящая партия «Действие и солидарность».

«Партия поддерживает обе митрополии и выступает за хорошее взаимопонимание между прихожанами. Согласно Конституции Республики Молдова, Церковь отделена от государства, автономна и не участвует в политической деятельности», – говорится в пресс-релизе политформирования.

Однако, по словам молдавского эксперта, редактора портала traditia.md Виктора Жосу, нельзя верить ни Санду, ни её партии.

«Не надо забывать, что в странах, подконтрольных Западу, любые действия властей в отношении Церкви – будь то на Украине, в Эстонии, Латвии, Литве, в нашей Молдове – так или иначе вписаны в общую, координируемую из Вашингтона стратегию по «раскалыванию» Русской Православной Церкви, в чьей канонической ответственности продолжают пребывать православные верующие этих стран. Поэтому, если поступит соответствующая команда, то даже вне зависимости от желания Майи Санду и руководства партии «Действие и солидарность» давление на Православную Церковь Молдовы возрастет», – пишет эксперт.

Он предполагает, что случиться это может уже после президентских выборов, причем даже вне зависимости от их итогов: ведь в любом случае у «Действия и солидарности» останется парламентское большинство и правительство.

Аналитик не склонен думать, что это давление будет копировать методы киевского режима: силовые захваты раскольниками храмов, избиения священников и прихожан, обыски в епархиальных управлениях, аресты и судебное преследование архиереев и т.д.

«Вероятнее всего молдавская власть «пойдет другим путем», уже испробованном в 2023 году: с одной стороны, давление и шантаж епископата и, в первую очередь, митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, а, с другой – подкуп настоятелей приходов канонической Церкви, поиск в среде молдавского клира иуд, готовых за «евросребренники» переметнуться к раскольникам в Бессарабскую митрополию». Само собой, вся эта возня будет сопровождаться массированной антицерковной кампанией с компроматом и разного рода надуманными, бездоказательными обвинениями в адрес священников Православной Церкви Молдовы», – предполагает Жосу.