Распродав чернозёмы, Зеленский отдаст их под засадку коноплёй

05.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если в Верховной раде предыдущего созыва удалось заблокировать законопроект о легализации «медицинской марихуаны», то нынешний парламент по указке Запада силами пропрезидентского монобольшинства может и «пропихнуть» данный закон.

Об этом у себя в Telegtam сообщил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в парламенте и не только заговорили о легализации медицинской марихуаны. Эта история тянется еще с прошлого 8-го созыва парламента. Тогда уважаемые коллеги даже внесли соответствующий законопроект №10313. Шла серьезная, профессиональная дискуссия. В результате победил здравый смысл, и законопроект законом не стал.

Сейчас представителями монобольшинства «Слуг народа» начата новая кампания по принятию этого закона. За этой законодательной инициативой стоит мощное политическое и финансовое лобби из-за рубежа. Похоже, под куполом в сессионном зале уже слышно шелест зелёных бумажек с портретами американских президентов», – написал Мосийчук.

По его словам, принятие этого закона грозит Украине «превращением в сплошное конопляное поле», «ухудшением криминогенной ситуации, особенно в части контрабанды», не говоря уже об угрозах здоровью молодому поколению.

«Хотя, здоровье туземцев вряд ли особенно волнует колонизаторов», – добавил националист.