09.07.2021, Донецк, Алексей Муратов
 
Авторская колонка, беспредел, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина
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Распродавая Украину, Зеленский параллельно спонсирует убийство жителей Донбасса

Новости УкраиныЗемельная распродажа, на которую не решался ни один «патриотичный» украинский президент, началась росчерком пера...

Земельная распродажа, на которую не решался ни один «патриотичный» украинский президент, началась росчерком пера волка в овечьей шкуре, коим является шестой «гарант» Украины Владимир Зеленский. За неделю работы рынка земли осуществлена 381 сделка.

Зе-гарант цинично продаёт землю, за которую воевали деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. А сегодня это национальное богатство страны позорные потомки героев продают, набивая свои карманы, создавая условия для Зе-голодомора, и финансируя карательную операцию против жителей Донбасса.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Собственников сельскохозяйственных земель на Украине насчитывается порядка 7 миллионов человек. Суммарно в их владениях около 28 млн га земли. Начальная стоимость одного гектара земли составляет 25 тысяч грн, верхние пределы не установлены. Украинский премьер-министр Шмыгаль уже потирает руки от прибыли, которую получит Зе-бригада. «Слуги» ожидают 10 млрд долларов дополнительных «инвестиций». Скорее всего, ожидания Зе-оккупационных чиновников воплотятся в жизнь, а так называемые «инвестиции» осядут в их же карманах.

Украинскому же населению «радоваться» началу работы рынка земли не приходится. Изменения, вводимые действующей властью, фактически ставят крест на аграрной отрасли страны (а как же «аграрная империя»???). Получив право продажи, крестьяне-мелкие землевладельцы фактически не имеют возможности обрабатывать 3-4-х гектарные участки и даже не имеют юридических прав зарегистрировать свое хозяйство (!). Зе-власть их толкает не к обработке земли, а к передаче её в аренду, а теперь ещё – к продаже своих участков – без вариантов.

Возникает вопрос: для чего бывшим колхозникам в начале 2000-х годов раздали земельные паи? Чтобы они их перепродали или сдали в аренду, как это происходит при Зеленском? В таком случае, реформой это «мероприятие» назвать нельзя. Это – типичная схема спекуляции землёй для обогащения кучки латифундистов. Задумана эта Зе-схема для того, чтобы не выпускать крестьян на «волю», если бы они сами работали на земле и имели право на продажу товара, полученного на ней.



В некоторых странах, где крестьяне не получили право работать на собственной земле, а вынуждены отдать её земельным баронам (к примеру, в Пакистане, Филиппинах, Индонезии), производится монокультурная сырьевая продукция, которая в последующем отправляется на экспорт. При этом в городах этих стран люди голодают, продукты стоят космических денег, а аграрные земли опустошаются. Украину ведут этим же деструктивным путём. В первом полугодии 2021-го продукты питания в «незалежной» уже подскочили на 30%; чего украинцам ожидать до конца года – загадка не из простых.

В результате земельной Зе-реформы произойдёт концентрация прав собственности на земельные участки аграрных баронов, которые не имеют никакого отношения к многоотраслевому, интенсивному, органическому сельскому хозяйству. Целью запуска Зеленским рынка земли является исключительно распродажа Украины, обогащение Зе-банды, опустошение почв и накопление в одних руках огромных площадей (несмотря на то, что чиновники «обещают», что в собственности одного лица будет находиться до 10 тыс. га земель, не стоит забывать, что площади аренды границ не имеют).

Земли, находящиеся в аренде, потенциально станут частью общего частного капитала, их ждёт дальнейшая бездумная эксплуатация и спекулятивная перепродажа. Кроме того, приход крупных землевладельцев изменит социально-политический строй «незалежной». Институт таких землевладельцев станет одним из столпов дальнейшего олигархического строя Украины.

Ну и вишенкой на «торте» земреформы Зеленского можно считать 1,5-процентный военный налог, то есть – отчисления участников сделки купли-продажи земли для финансирования вооружённых формирований Украины, которые восьмой год убивают жителей Донбасса.

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