Распродавая Украину, Зеленский параллельно спонсирует убийство жителей Донбасса

09.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Земельная распродажа, на которую не решался ни один «патриотичный» украинский президент, началась росчерком пера волка в овечьей шкуре, коим является шестой «гарант» Украины Владимир Зеленский. За неделю работы рынка земли осуществлена 381 сделка.

Зе-гарант цинично продаёт землю, за которую воевали деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. А сегодня это национальное богатство страны позорные потомки героев продают, набивая свои карманы, создавая условия для Зе-голодомора, и финансируя карательную операцию против жителей Донбасса.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Собственников сельскохозяйственных земель на Украине насчитывается порядка 7 миллионов человек. Суммарно в их владениях около 28 млн га земли. Начальная стоимость одного гектара земли составляет 25 тысяч грн, верхние пределы не установлены. Украинский премьер-министр Шмыгаль уже потирает руки от прибыли, которую получит Зе-бригада. «Слуги» ожидают 10 млрд долларов дополнительных «инвестиций». Скорее всего, ожидания Зе-оккупационных чиновников воплотятся в жизнь, а так называемые «инвестиции» осядут в их же карманах.

Украинскому же населению «радоваться» началу работы рынка земли не приходится. Изменения, вводимые действующей властью, фактически ставят крест на аграрной отрасли страны (а как же «аграрная империя»???). Получив право продажи, крестьяне-мелкие землевладельцы фактически не имеют возможности обрабатывать 3-4-х гектарные участки и даже не имеют юридических прав зарегистрировать свое хозяйство (!). Зе-власть их толкает не к обработке земли, а к передаче её в аренду, а теперь ещё – к продаже своих участков – без вариантов.

Возникает вопрос: для чего бывшим колхозникам в начале 2000-х годов раздали земельные паи? Чтобы они их перепродали или сдали в аренду, как это происходит при Зеленском? В таком случае, реформой это «мероприятие» назвать нельзя. Это – типичная схема спекуляции землёй для обогащения кучки латифундистов. Задумана эта Зе-схема для того, чтобы не выпускать крестьян на «волю», если бы они сами работали на земле и имели право на продажу товара, полученного на ней.

В некоторых странах, где крестьяне не получили право работать на собственной земле, а вынуждены отдать её земельным баронам (к примеру, в Пакистане, Филиппинах, Индонезии), производится монокультурная сырьевая продукция, которая в последующем отправляется на экспорт. При этом в городах этих стран люди голодают, продукты стоят космических денег, а аграрные земли опустошаются. Украину ведут этим же деструктивным путём. В первом полугодии 2021-го продукты питания в «незалежной» уже подскочили на 30%; чего украинцам ожидать до конца года – загадка не из простых.

В результате земельной Зе-реформы произойдёт концентрация прав собственности на земельные участки аграрных баронов, которые не имеют никакого отношения к многоотраслевому, интенсивному, органическому сельскому хозяйству. Целью запуска Зеленским рынка земли является исключительно распродажа Украины, обогащение Зе-банды, опустошение почв и накопление в одних руках огромных площадей (несмотря на то, что чиновники «обещают», что в собственности одного лица будет находиться до 10 тыс. га земель, не стоит забывать, что площади аренды границ не имеют).

Земли, находящиеся в аренде, потенциально станут частью общего частного капитала, их ждёт дальнейшая бездумная эксплуатация и спекулятивная перепродажа. Кроме того, приход крупных землевладельцев изменит социально-политический строй «незалежной». Институт таких землевладельцев станет одним из столпов дальнейшего олигархического строя Украины.

Ну и вишенкой на «торте» земреформы Зеленского можно считать 1,5-процентный военный налог, то есть – отчисления участников сделки купли-продажи земли для финансирования вооружённых формирований Украины, которые восьмой год убивают жителей Донбасса.