Распродажа имущества укро-дельцов в Крыму стартует в разгар лета

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Аукцион по продаже национализированных в Крыму объектов недвижимости украинских олигархов и их бизнес-партнеров за рубежом пройдет во второй половине этого года.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После законодательного закрепления статуса имущества в качестве республиканского проводятся мероприятия по его инвентаризации, государственному и кадастровому учету, регистрации права собственности республики и постановке его в казну Крыма, либо по закреплению его за государственными учреждениями», – сообщил он.

По словам главы парламента, после оформления имущества уже будет приниматься решение о вовлечении его в оборот. Куда пойдут вырученные средства Константинов не уточнил, но прежде глава Крыма Сергей Аксёнов уверял, что на вырученные средства проведут коммуникации к земельным массивам, предназначенным для строительства домов ветеранам СВО.

«От продажи национализированного имущества значительная часть денег, почти всё будет на СВО. Я имею в виду, на конкретные меры социальной поддержки, часть на вооружение, на закупку и так далее, – отметил глава Крыма. – То есть – всё, что будет получено от реализации национализированного имущества, от продажи с торгов. Мы не оставляем ничего в государственной собственности, кроме Бахчисарайского цементного завода, поскольку задач сегодня большое количество».

Однако позже президент РФ Путин рекомендовал часть средств от продажи зарубежных активов направить на поддержку туристической отрасли в Севастополе и Крыму. Курортный сезон в этом году ожидается хуже прошлогоднего по объективным причинам – аэропорт не работает, на Крымском мосту введены ограничения и досмотр транспорта, и прогнозные показатели составят 50% от заполняемости.

Напомним, Госсовет Крыма согласовал прием в республиканскую собственность более 500 объектов. Это пятизвездочный отель «Вилла Елена», пансионат «Горняк», который принадлежит Ренату Ахметову, кинотеатр IMAX в Ялте Арсения Яценюка, завод холодильного оборудования в Красноперекопске украинского олигарха Александра Ярославского – крупнейший завод Российской Федерации в данной сфере и высокорентабельный. Альминский завод стройматериалов в Бахчисарае, принадлежащий олигарху Сергею Таруте.

Экспроприированы здание бывшего офиса «Укрсиббанка» на площади Куйбышева в Симферополе, Керченский рыбоконсервный завод «Пролив», спортивный центр футбольного клуба «Динамо Киев» в Орджоникидзе и земельный участок в бухте Двуякорная, пансионат «Севастополь» в центре Ялты, гостиница «Горное солнце» в Алупке, пансионат «Солнечный» в Поповке, гостиничный комплекс Ripario Hotel Group в Отрадном, детский медицинский центр «Чайка» в Евпатории, курортный комплекс «Солнышко» под Евпаторией.