16.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Политика, Россия
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Распространение коронавируса уже не остановить – российские медики




В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19 – три в Московской области и один в Тюменской.

Об этом, ссылаясь на данные Роспотребнадзора от 15 марта, сообщают «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии», уточнили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

13 марта штаб объявил о первом случае заражения COVID-19 внутри страны. По словам, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, передача коронавируса на территории России стала «закономерным событием».

«Распространение вируса остановить невозможно, карантин может лишь выиграть время. Сейчас важно, что большинство стран осознали всю серьезность проблем и начали принимать меры», – отметил Лукашев.

С тем, что распространение инфекции на территории России вышло на новый этап, согласен и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

«Если речь идет уже о передаче без завозных случаев, это значит, что вирус циркулирует в стране. Сейчас самое главное – контроль всех контактных случаев», – считает Коновалов.

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