Рассчитаетесь потом в «японском стиле» – коллективный Запад обещает Украине ещё 57 миллиардов

Вадим Москваленко .  
23.08.2023 22:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Страны западного блока готовы предоставит Украине финансовой помощи ещё на пятьдесят семь миллиардов евро.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока готовы предоставит Украине финансовой помощи ещё на пятьдесят семь миллиардов евро....

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«Мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции. ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки.

В этой битве мы стоим рядом с вами. Я абсолютно приветствую поддержку, которую ЕС предоставлял Украине до этого. Мы готовим многолетний план поддержки Украины на пятьдесят миллиардов евро», – заявил председатель ЕС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал, что его страна также предоставит Украине семь миллиардов долларов, однако за это Киев должен будет запустить японских «инвесторов» на территорию «незалежной».

«Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь стоимостью до семи миллиардов американских долларов в зависимости от потребностей Украины.

Япония воспользуется своим опытом и знаниями в сфере послевоенного строительства, чтобы обеспечить Украине помощь в японском стиле», – сказал Кисида.

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