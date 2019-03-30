Рассчитывать на солидарность ЕС в борьбе с «Газпромом» не стоит – киевский еженедельник

30.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Уже с нового года “Газпром” планирует полностью прекратить транзит газа в ЕС через Украину, чтобы выставить Киев недоговороспособным и ненадежным транзитером.

Об этом в статье для киевского еженедельника “Зеркало недели” пишут президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар и эксперт этого же центра Игорь Стукаленко.

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Они напоминают, что 1 января 2020 года заканчивается действие транзитного контракта между “Нафтогазом Украины” и “Газпромом”.

“Очевидно, что “Газпром” собирается полностью прекратить транзит через ГТС Украины, чтобы в очередной раз продемонстрировать всем “кузькину мать”, а Украину выставить недоговороспособным, непредсказуемым и ненадежным транзитером”, – отмечается в публикации.

При этом говорится, что в решении этой проблемы Украине не стоит ожидать помощи от Европы.

“Рассчитывать на солидарность ЕС особо не стоит, поскольку там будут доминировать германские и германо-российские интересы “на потоках”, а евроинституты становятся все слабее и не в состоянии заставить страны-члены соблюдать принятые нормы и правила. Например, поставки СПГ российского происхождения в страны ЕС противоречат требованиям упомянутой Европейской стратегии энергетической безопасности, поскольку объемы поставок газа из РФ уже превышают треть общего импорта в ЕС, приближаясь к 50%. Берлин это упрямо игнорирует, Брюссель — бессилен”, – сокрушаются авторы.