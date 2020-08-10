Рассчитываю, что Пегов скоро будет на свободе – глава ДНР

10.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Задержанный в ходе беспорядков в Минске российский военкор Семён Пегов, который смело работал в самых горячих точках Донбасса, должен быть выпущен на свободу, чтобы продолжать свою очень нужную журналистскую деятельность.

Об этом у себя в Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семена Пегова в Донбассе знают все. Свои репортажи с места событий он вел все эти годы, причем непременно из самых горячих точек, которых у нас было немало. Архивного материала накопил столько, что хватило на серию фильмов «Позывной «Донецк». История одного аэропорта», «Позывной «Донецк». История Дебальцевского котла», «Его Оплот». Недаром Семен награжден знаком отличия «За заслуги перед Республикой», – написал Пушилин.

Он подчеркнул, что журналист Сёмен Пегов отличается исключительно независимым взглядом на события: «достоверность – характерная черта его материалов».

«Я очень рассчитываю, что Семён скоро будет на свободе и продолжит свою очень нужную журналистскую деятельность! Со своей стороны делаю все возможное для этого», – добавил глава ДНР.

В то же время в Москве у посольства Белоруссии уже собрались порядка 50 человек, среди которых коллеги Пегова – ведущая «НТВ» Ирада Зейналова и журналистка телеканала «Россия 24» Варвара Невская. Также у белорусского посольства выходят в одиночные пикеты журналисты ВГТРК.

«Я знаю Семёна Пегова лично, и я знаю, что ни в каких протестных акциях он не принимал участия. У Семёна астма, но ему не передают ингаляторов: передачи сделать просто невозможно», – цитирует Невскую Telegram-канал «Avtozak LIVE».

Кроме того, задержания журналистов в Минске продолжаются. По последним данным, задержан корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале журналиста. Однако только что сообщили, что он отпущен.