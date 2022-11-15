«Рассечь и войти»: обнародован план захода ВСУ в Крым до конца года

15.11.2022  14:43 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация


На Украине планируют рассечь российскую группировку и выйти к побережью Азовского моря, а также зайти в Крым уже до конца этого года.

Такие планы в эфире 24 канала озвучил украинский военный эксперт Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине планируют рассечь российскую группировку и выйти к побережью Азовского моря, а также...

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«Любой выход к любой точке азовского побережья рассекает сухопутный коридор из России в Крым через Херсонскую область, а это две трети поставок боеприпасов, амуниции, войск, которыми питала Россия херсонскую группировку. А уже после этого у нас появляется очень хорошая возможность заходить в Крым хоть через Арабатскую стрелку, хоть через Чонгар, хоть через Перекоп.

Ну и в последнем транше нам было передано сорок бронированных лодок, а это очень хорошее подспорье для форсирования Сиваша. Исходя из целей нашего военного командования, замыслов штаба, я думаю, будет выполнена определенная задача по заходу в Крым уже в этом году. Я думаю, до нового года мы услышим, что украинские воинские части уже работают в Крыму», – заявил Свитан.

А киевский журналист и антироссийский пропагандист Виталий Гайдукевич в эфире 5 канала заявил, что всему этому будет сопутствовать выселение граждан РФ с территории полуострова.

«В Крыму, я надеюсь, будет большой, быстрый исход… Я думаю, что мы станем свидетелями массового выезда тех людей, которых называют «понаехи». Тех, кто понаперся в украинский Крым с той стороны. Они очень не будут хотеть ехать, но придется. Я тут вполне поддерживаю Рефата Чубарова, который уже говорит, что надо ехать. Уже надо собираться и уезжать, возвращаться в Россию.

Этот процесс будет, безусловно, но вместе с этим будет очень много латентной ваты, которая и жила в Крыму до начала полномасштабной агрессии до 14-го года. И Украина еще будет иметь проблемы с этими людьми, которые как не были лояльны к Украине, так и не будут лояльны. И что с ними делать, как поступать, какая должна быть формула взаимодействия с ними, государство еще должно найти», – сказал Гайдукевич.

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