Рассекречена ядерная военная база США, построенная подо льдами Гренландии

Сергей Рыжов.  
15.05.2025 12:08
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Арктика, Война, Вооруженные силы, Дзен, История, Политика, Спецслужбы, США, ЯО


Американское издание газета The Wall Street Journal выпустило сенсационный материал о расположенной подо льдами Гренландии американской секретной военной базе Camp Century, заброшенной еще во времена Холодной войны.

Camp Century представляет собой целый комплекс помещений, рассчитанный на хранение 600 баллистических ракет средней дальности. База была построена на глубине 30 метров под поверхностью льда и снабжалась энергией с помошью ядерного реактора.

Американское издание газета The Wall Street Journal выпустило сенсационный материал о расположенной подо льдами...

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 Согласно опубликованному изданием плану сооружения,, на базе, кроме технических помещений, были предусмотрены театр, часовня, спортзал, библиотека, столовая для персоналв и командный пункт. 

По данным WSJ, Camp Century построили в 1959 году. Предполагалась, что она станет сверхсекретным полигоном для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике. План строительства базы предполагал прокладку сети туннелей подо льдами Гренландии. Однако позже проект был признан невыполнимым из-за постоянного движения ледяного покрова острова.

В 1967 году американские военные прекратили эксплуатацию базы и покинули ее. Ядерный реактор, который обеспечивал энергоснабжение комплекса, они демонтировали и забрали с собой. В то же время на базе остались тысячи тонн отходов, включая радиоактивные. 

На тот момент аналитики Пентагона посчитали, что оставленный ими секретный комплекс и отходы навечно останутся погребены под ледяным покровом Гренландии. Однако действительность пошатнула эти прогнозы.

В 2016 году американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что из-за глобального потепления и вызванного им таяния льдом сооружения базы полностью окажутся на поверхности острова к 2100 году.

Позже этот прогноз был пересмотрен и эксперты заявили, что для выхода Camp Century потребуется больше времени.

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