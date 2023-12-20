Рассекреченный план обороны ВСУ удивит даже российских оптимистов

Условия переговоров с Украиной, на которые может согласиться Москва, будут каждый раз меняться в худшую для Киева сторону. Невозможно, чтобы с 2014 года, получая вместо соглашений лишь отсрочку в продвижении натовских войск, не сделать выводы и вновь согласиться на временную заморозку конфликта, как того хочет Запад. Между тем, само украинское командование уже рисует панические планы обороны практически по Днепру и Днестру.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» говорили военкор Роман Сапоньков и историк Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что последнее заявление зампреда РФ при ООН Дмитрия Полянского полностью отражает политику президента – Украина свой шанс упустила.

«Я обратил внимание, что вот это заявление абсолютно в духе нашего президента – это хорошее заявление, в том плане, что мы всегда готовы изначально договариваться. И самый главный посыл стамбульских договорённостей был в том, что наш президент, наше правительство были готовы к остановке войны в самом её начале на достаточно выгодных, как мне кажется, для всех условиях – и для Украины, и для нас. Это было бы всяко лучше, если бы это получилось, чем 2 года войны. Кому-то может быть это не понравится, но мир всегда лучше войны – это факт, и другого быть варианта просто не может. Дальше по ряду обстоятельств историки будут разбираться, что именно там случилось: британская разведка туда залезла, или там ещё что-то случилось, но мирные переговоры были сорваны. И вот, политика, опять же, лично Владимира Владимировича Путина – в том, что каждое его последующее предложение будет хуже предыдущего. Это абсолютно во всей его политике за последние 20-25 лет, сколько уже он с нами, прослеживается. И второй момент, что это было озвучено со стороны МИДа. То есть, это уже не просто какая-то внутренняя российская кухня, может быть, даже предвыборная, это именно по официальному внешнеполитическому ведомству было проведено. То есть – это прямой посыл к нашим заокеанским и не только оппонентам, которые сейчас нам геополитически противостоят», – пояснил Сапоньков.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий добавил, что с трудом представляет какие-либо иные переговоры с Украиной, кроме как о капитуляции.

«После всего того, что было с 2014 года, мне крайне сложно такое представить. Всё-таки, я верю в наших политиков, что они не настолько наивные. Логика вообще подсказывает, что здесь последовательность какая-то есть. Да, испытали один раз, испытали два раза, три – всё, хватит. В том смысле, что теперь уже будут испытывать их на предмет того, а что они смогут действительно сделать? Дальше будет то, что называется цугцвангом, то есть ухудшение ситуации, положения. Другого варианта быть не может», – считает учёный.

По его словам, говорить о переговорах нужно, но в самом желании вести переговоры не уточняется, на каких условиях. И как раз эти условия будут меняться.

«Для нас ситуация будет постоянно планомерно улучшаться. Это видно по тому, что происходит на фронте, это видно даже по тому, что делается в Киеве. Это видно по тому, что делают или что заявляют те же самые руководители ВСУ, в том числе Залужный. Из последних данных, которые попались мне, я не буду утверждать, что всё в них проверено, но вплоть до того, что план попался, как они будут отступать, как они будут отодвигать, к какой границе, к линии побережья. Полтаву отдадут или Полтаву не отдадут, и будут занимать некую круговую оборону. Они обсуждают, в том числе, и наступление с севера. Они обсуждают возможный прорыв на Одессу и Приднестровье», – уточнил Ставицкий.

Он добавил, что в интересах Украины сейчас, как никогда, устроить вооруженный конфликт в Приднестровье. А хранящиеся на складе в Колбасне боеприпасы сейчас очень нужны киевскому режиму.