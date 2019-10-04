Рассекречены странные данные по Крыму во время Беловежских соглашений

04.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Московская делегация готовила специальный документ по Крыму во время подписания Беловежских соглашений, но по каким-то причинам он так и не был предложен для обсуждения.

Об этом рассказала спикер МИД России Мария Захарова на встрече в Москве в «Политкафе», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Захарова подчеркнула, что ответственность за подобные решения, как правило, несёт не один человек.

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«Самое простое сказать: вот он – один во всём виноват! Или те двое! А там не так было. Потому что один человек никогда не сможет сделать ничего подобного.

Мне интересно, я хочу понять. Открываются архивы, я читаю, сейчас оказалось, я не знала до этого, – когда подписывались Беловежские соглашения, был дополнительный, специальный какой-то документ по регламентации Крыма. Его просто забыли в портфеле!

Ничего себе, нормально, да?

И что, один что ли человек виноват? Как один может быть виноват? Кто-то его составлял, кто-то об этом подумал, кто-то его в этот портфель положил? А кто-то его не вынул, кто-то не вспомнил, кто-то не разбудил!» – сказала Захарова.

На этой же встрече она отметила, что во времена Бориса Ельцина в состав Совбеза РФ входили обладатели иностранного гражданства.

«По поводу людей из 90-х – там ничего не регламентировалось. Вспомните, на Совете безопасности нашей страны, России, были люди с паспортом другого государства», – сказала Захарова.