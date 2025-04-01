Расселять крупные города и наделять людей землёй – Дугин о спасении России

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Россия должна выстроить фундамент автономного существования в ключевых отраслях и заняться расселением мегаполисов.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил философ, политолог и социолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна суверенная индустрия, в которой будет все необходимое для дальнейшего автономного существования. Пусть это будет ядро, минимум, но у нас должен быть свой сектор высоких технологий, своя промышленность, полная самодостаточность в продовольствии. США провели делокализацию промышленности и сейчас обнаружили, что это абсолютно тупиковый путь – нельзя торговать только моделями, надо заниматься и производством. Потому что производство само по себе порождает новые креативные уровни», – пояснил он.

В первую очередь, нужны целевые инвестиции, или два контура денежного обмена – один для производственного сектора, другой – для рынка.

«В цифровых рублях это очень легко сделать, чтобы деньги не способствовали инфляции. Почему-то Центробанк не идёт на эту самую очевидную меру – просто разделить контуры экономики. В одном денежная масса циркулирует в производственном секторе и предназначена только для стратегических инвестиций, другой цикл гражданского обмена. Тогда это не ведёт ни к какой повальной инфляции», – указал ученый.

Однако, чтобы развиваться автономно, нужен резкий прирост населения. Причем не за счет мигрантов, а за счет повышения рождаемости.