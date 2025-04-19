Рассерженные патриоты: Так Харьков не освободить. Самые важные цели на Украине не поражены

Максим Столяров.  
19.04.2025 18:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Спецоперация, Сумы, Харьков


Чтобы оставить пригодными к жизни, освобождать такие крупные города, как Харьков и Сумы, нужно только комплексной операцией с уничтожением центров принятия решений Украины и парализацией вражеского тыла.

Об этом на канале «Рой-ТВ» говорили российский публицист Максим Калашников и участник боевых действий в Донбассе, гуманитарщик Михаил Полынков («Хрусталик»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы оставить пригодными к жизни, освобождать такие крупные города, как Харьков и Сумы, нужно...

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Калашников вывел на монитор фото разбомбленного НАТОвцами моста.

«Должна быть комплексная операция с подавлением ПВО и с парализацией тыла. Вот, фотография 1999 года, Югославия. Мост через Двину, город Нови Сад – вот, пожалуйста. А говорили, что мосты не поражаем. Они, как полагается, подавили ПВО, и управляемой бомбой пересекли сообщение.

Стадия обезглавливания должна вестись в рамках общей воздушно-наступательной кампании. Дронной, ракетной, авиационной, с подавлением ПВО и с воздействием на мосты, на узловые ж/д-станции.

Они хорошо выводятся из строя, не надо бить рельсы, их быстро поменяют. Но депо, центры перевода стрелок, узлы, тяговая подстанция. Многие месяцы уходят, чтобы это восстановить, особенно если мешать этому», – сказал Калашников.

Михаил Полынков согласился.

«Как будут освобождены Сумы, Харьков, учитывая, что мы бьёмся за каждый город, учитывая оборону, и они превращаются уже в несуществующие населённые пункты? Как их можно освободить без уничтожения центров принятия решений [и без парализации тыла]? Без этого невозможно освободить так, чтобы в них ещё можно было жить после этого. А в них придётся жить, потому что это наша земля, мы не можем её уничтожать».

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