Рассерженные патриоты: Так Харьков не освободить. Самые важные цели на Украине не поражены

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Чтобы оставить пригодными к жизни, освобождать такие крупные города, как Харьков и Сумы, нужно только комплексной операцией с уничтожением центров принятия решений Украины и парализацией вражеского тыла.

Об этом на канале «Рой-ТВ» говорили российский публицист Максим Калашников и участник боевых действий в Донбассе, гуманитарщик Михаил Полынков («Хрусталик»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Калашников вывел на монитор фото разбомбленного НАТОвцами моста.

«Должна быть комплексная операция с подавлением ПВО и с парализацией тыла. Вот, фотография 1999 года, Югославия. Мост через Двину, город Нови Сад – вот, пожалуйста. А говорили, что мосты не поражаем. Они, как полагается, подавили ПВО, и управляемой бомбой пересекли сообщение. Стадия обезглавливания должна вестись в рамках общей воздушно-наступательной кампании. Дронной, ракетной, авиационной, с подавлением ПВО и с воздействием на мосты, на узловые ж/д-станции. Они хорошо выводятся из строя, не надо бить рельсы, их быстро поменяют. Но депо, центры перевода стрелок, узлы, тяговая подстанция. Многие месяцы уходят, чтобы это восстановить, особенно если мешать этому», – сказал Калашников.

Михаил Полынков согласился.