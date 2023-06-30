Расшатать Россию через солдат не получится. Только пригожинскими бунтами – львовский эксперт

Анатолий Лапин.  
30.06.2023 14:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Расшатать Россию через организацию бунта снизу невозможно. Единственный вариант – это мятежи типа такого, как в минувшие выходные пытался организовать глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Расшатать Россию через организацию бунта снизу невозможно. Единственный вариант – это мятежи типа такого,...

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«Я не верю в российского солдата. Я не верю, что до него можно достучаться – это моя точка зрения, я могу ошибаться – ни коим образом не претендую на какую-то истинность. Это момент первый. Второй момент – канал донесения, как? Какие же нужно иметь ресурсы для того, чтобы суметь заходить в их социальные сети, строить очень качественно свои ботофермы и работать на них», – сказал эксперт.

 

«Подчеркиваю – для меня московит плохой любой – от самого маленького до большого в части социального статуса. Годами занимаюсь изучением их менталитета – не могу увидеть там что-то такое, чтобы их расшатало. Если расшатывание и возможно, то именно такими пригожинскими бунтами, а мы понимаем, что это элита», – заявил Черник.

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