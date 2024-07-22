Расшифровываем Кличко: что хотел сказать киевский мэр итальянцам про войну, Зеленского и Трампа

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С интересными тезисами вышел на аудиторию итальянского издания Corriere della Sera киевский городской голова Виталий Кличко. По его мнению, выходом для Украины из ловушки, в которую страну загнало противостояние непримиримых позиций Банковой и Кремля мог бы стать общенациональный референдум по вопросу мирных переговоров с Россией.

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — заявил киевский голова итальянцам.

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Однако, добавляет Кличко, любой шаг в этом направлении грозит лично президенту Владимиру Зеленскому «политическим самоубийством».

«Ближайшие месяцы будут очень сложными для Зеленского. Придется ли ему продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или рассмотреть возможность территориального компромисса с Путиным? И если да, то какое давление будет со стороны Америки в случае победы Трампа? И как объяснить стране, что надо отказаться от частей нашей территории, которые стоили жизней тысяч наших героических солдат?», – задается вопросами мэр Киева.

«Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует политическим самоубийством, – продолжает Кличко. – Давайте будем откровенны: мы должны выиграть войну, но ситуация становится все сложнее, она зависит от помощи, которая поступает от союзников, и было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года».

Примером для Украины Кличко назвал нынешний военный кабинет Израиля, ставший правительством национального единства после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Однако, как считает мэр Киева, Зеленский не отдаст приобретенный явочным порядком избыток власти.

«Выходом для него может стать создание правительства национального единства, наподобие того, что было в Израиле после 7 октября. Однако я не думаю, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую ему дает военное положение. Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль», — резюмировал Кличко.

Российский политолог Максим Жаров считает, что главным тезисом в интервтю Кличко являются не вбросы про референдум и правительство национального доверия, а фраза «non temo Tramp» («Я не боюсь Трампа»), вынесенная Corriere della Sera в заголовок своей публикации.

«И «не боится» Трампа не Киев и не Кличко, а администрация Байдена. Которая с помощью разговора Зеленского с Трампом, «плана Джонсона», интервью Кличко и прочих медиа-манипуляций старается уже сейчас показать публике, что планы Трампа по замирению России и Украины не реализуемы на практике», – утверждает политолог с некоторой долей конспирологичности.

По мнению Жарова – основная ставка Белого дома будет на раскол в стане республиканцев по внешней политике, который московскому политологу «очевиден уже сейчас» и который «будет преследовать партию до самого финиша выборов-2024».

«И поэтому стратегия демократов будет заключаться в том, что республиканцам будут напоминать про этот раскол каждый раз, когда посредством Вэнса-Орбана они будут пытаться заработать электоральные очки на миротворчестве по Украине», – резюмирует Жаров.