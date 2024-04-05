Расширение НАТО уже завершилось. Украине, Грузии и Молдове можно не мечтать – Карасёв

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Расширение НАТО в Восточной Европе закончилось. Альянс не готов воевать с Россией, а мирного пути присоединения к Альянсу новых постсоветских государств уже не произойдет.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Расширение НАТО в Восточной Европе закончилось. Альянс не готов воевать с Россией, а мирного...

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«Надо забыть про расширение НАТО на восток. Не будет больше расширения НАТО. Расширились так, что уперлись в войну. Теперь уже действительно НАТО, раз оно не хочет воевать с таким серьезным врагом, с такой серьезной военной силой, как Россия. Это вам не Россия 90-х годов, не Югославия 90-х годов, не какие-нибудь Ираки с суннитским подпольем или моджахедами, талибанами (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, где можно миссию НАТО придумать и соорудить быстренько», – отметил он.

«А с серьезным врагом лучше не расширяться, а обороняться, поэтому НАТО возвращается к своей исконной функции – к оборонительному союзу… Постсоветские государства – все. Грузия, Молдова, Украина. Для них – не потому, что это вина НАТО, а просто… военно-стратегическая ситуация 25-х годов 21-го столетия в Восточной Европе изменилась. Для них вступление в НАТО представляет уже не безопасность, не бонусы, не дивиденды мира и безопасности, а наоборот», – заключил Карасев.

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