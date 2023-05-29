«Расширим РДК и захватим ПМР» – во Львове заговорили о перемирии

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Киевское руководство должно добиться кратковременного перемирия с Москвой для того, чтобы лучше подготовиться к дальнейшей войне и провести операцию по захвату Приднестровья.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил лидер запрещённой в РФ группировки «С14», ныне воюющий в ВСУ нацист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Россия развалится, мы в полной мере сможет обеспечить себе стабильность. Полный объём репараций и пояс безопасности. Переворот в России и краткосрочное перемирие в ближайшей перспективе будут нам выгодны, потому что это приведёт к переориентации сложных процессов [внутри России], и этим надо воспользоваться, чтобы их добить», – рассуждал Карась.

«Скажем, как только они заключат перемирие, мы должны сделать им национальную катастрофу в Приднестровье, когда две тысячи пленных будут идти колоннами и каяться за всё, что они сделали. А Русский добровольческий корпус должен увеличиться раз в сто, особенно по технике», – добавил неонацист.