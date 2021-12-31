Рассказ Беглова о новых детских садиках сопроводили видеороликом 2015 года

31.12.2021  16:46 (Мск)
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Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург


Петербургский градоначальник Александр Беглов в итоговом интервью на канале «Санкт-Петербург» рассказал о губернаторском культурном досуге (любит поэзию и театр, особенно – комедии), пандемии как главном уроке последних двух лет, и социальной инфраструктуре как ведущем достижении.

Особо отметил Беглов новые детские садики: по мнению главы города, они хороши и достойны внимания.


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«Я бы вас пригласил бы в любой новый детский сад, и вы бы посмотрели, насколько там хорошо все оборудовано, посмотрели, как там организованы группы. Это совершенно другая инфраструктура, я бы так сказал. Вот туда бы отправил!» – сказал губернатор.

Видеоряд на фоне демонстрировал милые сценки с участием маленьких петербуржцев: прогулки, групповые занятия. Среди них мелькнуло и новогоднее представление с «лисятами», которые показались внимательному зрителю хорошо знакомыми.

И не напрасно, потому что забавный ролик с танцующими в ритме «суперслоу» детишками в костюмах лисят появился на YouTube аж в 2015 году, собрав много просмотров и комментариев умиленных зрителей. Напомним, что Беглов тогда занимал пост полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе и вряд ли особо плотно интересовался тем, что происходит с детскими садиками Петербурга.

Почему перформанс, герои которого уже ходят в школу, попал в сопровождение губернаторского рассказа о новых детских садиках «с принципиально другой инфраструктурой» – неизвестно. Впрочем, небрежности ответственных за контент смольнинских СМИ не стоит удивляться, учитывая, как часто проявляет рассеянность в делах управления городом сам Александр Дмитриевич.

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