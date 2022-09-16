Рассказывают харьковчане: После отступления русских ВСУ продолжили обстреливать город

16.09.2022  16:45 (Мск),  Харьков
Александр Кондрусик.  
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков
Новости Украины

Параллельно с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области в самом Харькове самообстрелы не прекращались ни на один день.

Об этом в авторской колонке для ПолитНавигатора», пишет известный харьковский блогер Александр Кондрусик.

Параллельно с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области в самом Харькове самообстрелы не прекращались ни...

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Друг мой Леха написал мне об этом ещё на прошлой неделе, он живёт  в районе ХТЗ. Ему уже и на район прилетало от «своих» и под дом, и прямо домой. Это длится в его случае уже несколько месяцев.

«..прилёт утром в 10:40…напротив 113-й школы… возле ДК ХТЗ… жена вела онлайн урок в классе: вылетели окна, двери и она со стулом улетела», – написал он мне недавно.

Я поинтересовался: ведь российских военных поблизости нет, что, получается, как обычно?!

Он прислал фотографии прямо с места и подписал:

«Воронка мелкая… по ходу мина 82-мм, такие как были ранее на Масельского и ХТЗ… а это 2-3 км максимум… сразу пригнали коммунальщиков, срезали деревья, убрали следы».

Леха после очередного прилёта уехал на время в пригород от греха подальше, но потом ему пришлось вернуться. Теперь он снова в Харькове.

«А что делать, – говорит он мне, – в деревне ни денег, ни работы, в Харькове, правда то же самое, но здесь хоть с себя можно снять и продать. Рынок рядом».

Да, в Харькове уже с себя начинают снимать и продавать, государство в лице Зеленского и его клики ничего уже не могут и не хотят сделать для народа Украины. Максимум, на что они способны, это пытаться поставить под ружьё и утилизировать оставшееся в Украине  население.

Вот и  моя бывшая  сотрудница Валя  засобиралась уезжать из Харькова и с Украины.

Её сын, которому летом исполнилось 18 лет – инвалид детства, у него проблемы с гортанью и головным мозгом. Периодически у него непроизвольно перекашивается лицо. Районный военкомат сразу признал его непригодным, но сотрудники военкомата городского заявили: годен! И пусть не прикидывается и не кривляется!

Естественно выезд ему запретили.

Валентина теперь мечется по инстанциям, пытается  найти правду, хочет сделать документы  для сына и уехать с ним в Чехию, где их уже ждут друзья, которые уехали раньше и успели хоть как-то там устроиться.

Не получается пока у нее ничего, везде стена. Похоже, уже и таких, как её сын, решили с Украины не выпускать.

«Готовь деньги, – сказали ей знающие люди, – иначе, без шансов!»

В Харькове теперь так…

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