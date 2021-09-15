Расслабившиеся украинские геи и лесбиянки со страхом ждут окончания пандемии

Украинские ЛГБТ-активисты фиксируют уменьшение числа случайных преступлений против лиц нетрадиционной ориентации, но связывают это не с изменением отношения общества, а с пандемией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт ОО «Правозащитный ЛГБТ Центр «Наш мир» Андрей Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже 2 года подряд мы наблюдаем резкое уменьшение преступлений, продиктованных нетерпимостью в отношении ЛГБТ по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Но для нас абсолютно очевидно, что причиной этого является пандемия ковида и связанные с ней карантинные ограничения. Мы не можем считать, что ситуация действительно улучшилась, потому что это артефакт, это не то, что происходит в нормальной ситуации.

Когда пандемия, наконец, кончится, если она кончится, то мы увидим, какая на самом деле ситуация с преступлениями, мотивированной нетерпимостью, в Украине, происходит ли их уменьшение, или они остаются на том же самом уровне.

Если посмотреть на конкретные типы преступлений, то мы наблюдаем резкое уменьшение преступлений, которые, так сказать, случайные, то есть, таких, которые происходят из-за распространенной в обществе гомофобии. Это когда жертв этих преступлений не разыскивают, а когда просто человек попал в ситуацию, где преступники узнали о его сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и это побудило их к совершению правонарушения.

Преступления целенаправленные, когда преступники специально разыскивают своих жертв – мы не наблюдаем их уменьшения. Это, прежде всего, такие преступления, как нападение на ЛГБТ мероприятия, организации, отдельных активистов, помещения, которые используются для таких мероприятий со стороны ультраправых группировок. Уменьшения таких агрессивных нападений мы до сих пор не наблюдали.

Хотя последние события, связанные с эффективной защитой Марша равенства в Одессе, показали, что если действительно начинать бороться с такими преступлениями, то они резко уменьшаются. Для меня было особо приятной неожиданностью, что два дня назад, когда завершился прайд в Харькове, не было уже традиционного сафари по улицам города на участников этого прайда.

Это всегда происходило в Киеве, в Харькове, других городах, где проводили такие акции. Но в этом году такого не произошло. Ультраправые собрали свой собственный митинг, но, видя эффективную полицейскую охрану, они не пытались сорвать Марш равенства, и всё прошло довольно гладко.

Это нам показывает, что такие преступления тоже можно побороть, была бы на это политическая воля и определённые навыки полиции. Мы видим, чтобы полиция пытается изменить свою политику относительно преступлений против ЛГБТ», – выразил оптимизм ЛГБТ-активист.