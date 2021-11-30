Расследование факта пыток в Саратовской колонии спровоцировало сексуальный скандал среди правозащитников-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин уволил на прошлой неделе руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Новым начальником службы стал Аркадий Гостев.

В указе не была указана причина отставки, но трудно было не связать ее с выявленными фактами массовых пыток заключенных в колониях и СИЗО Саратовской области. За неделю до этого был уволен начальник УФСИН России по Саратовской области Алексей Федотов. Этому предшествовало возбуждение Следственным комитетом Следственного управления СК РФ по Саратовской области 4 уголовных дел по фактам совершения противоправных действий. В колониях России начались ведомственные проверки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Старт скандалу, который интенсивно раскручивался СМИ-иноагентами, стал похищенный гражданином Белоруссии Сергеем Савельевым и слитый в интернет видеархив издевательств, происходивших в больнице Саратовской колонии. Впрочем, волнения среди либералов не были связаны с рецидивом гуманизма: телеканал «Дождь» на волне хайпа оперативно снял и показал фильм о «страшных пытках», которым подвергается в колонии блогер-уголовник Алексей Навальный. Однако он получился настолько неубедительным, что не вызвал никакого резонанса.

Поскольку устроить скандал вокруг «узника совести» не удалось, либеральная среда весьма нетипично отреагировала на чистки во ФСИН. Вместо того, чтобы рассуждать по теме, правозащитники-иноагенты устроили публичную свару и даже сексуальный скандал.

Директор благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Калашникова сняли с должности из-за того, что он пытался вывести ФСИН из системы Минюста, а весь скандал с видео пыток в саратовской колонии был срежиссирован.

«Это могло быть контролируемым сливом, поскольку слишком много народа было заинтересовано в отставке Калашникова, который выводил шестой по величине бюджет из-под могущественного Минюста. Вполне возможно, Савельева использовали втемную. Ему разрешили уйти, чтобы он потопил Калашникова. ФСБ могла работать против ФСБ», – сказал Романова.

Основателя сайта Gulagu.net, на котором было выложено видео пыток, Владимира Осечкина она остереглась обвинять в работе на силовиков, зато предъявила куда более «страшное» с точки зрения либералов прегрешение. По словам Романовой, он агитировал за закон об иноагентах.

«До отъезда (во Францию – ред.) Осечкина важной его функцией была борьба с иностранными агентами. Он проталкивал через Госдуму этот закон и рассказывал на федеральных каналах о вреде иностранных агентов. Это большой его вклад», – сказал Романова.

Осечкин не остался в долгу и совершил «камингаут», обвинив Романову в «харассменте» – так он назвал сексуальные домогательства.

«Сегодня будет мой каминг-аут. Я бы никогда до этого не опустился – до уровня этой дискуссии, если бы это касалось только меня. Когда Оля распускала сплетни и слухи лично против меня, я относился к этому спокойно – как мужчина к мести отверженной женщины… Оля умалчивает о самом важном – о причинах, почему она на протяжении всего этого времени меня мочит… Мне важно это сказать, чтобы погасить интригу в зародыше: когда-то Ольга Романова домогалась лично меня… В вечернее время в баре на Садовом кольце… Ольга Романова очень любит выпивать очень сильно. В состоянии алкогольного опьянения она пыталась меня лапать, пыталась ко мне приставать, думая, что человек, отсидевший несколько лет в тюрьме, без секса будет возбуждаться при первом прикосновении любой женщины», – рассказал Осечкин.

Поквитался он в эфире «Эха Москвы» с другой правозащитницей Зоей Световой, которая обозвала его «мошенником от правозащиты» за то, что Осечкин создавал страховые компании для заключенных. По версии создателя Gulagu.net, правозащитница сделала это из мести за слухи, которые он якобы распускал.

Эта милая перепалка иноагентов, судя по всему, связана с деньгами, которые они получают из-за границы на свою борьбу. Та же Романова похвасталась в эфире, что она теперь осваивает биткоины и расширяет штат своего фонда.