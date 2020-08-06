Расследование ФАН: Центр «Досье» похищает приватные данные в соцсетях

06.08.2020, Москва, Игорь Каменский

Внедренный в команду Центра «Досье» сотрудник Федерального агентства новостей (ФАН) раскрыл подробности работы на олигарха Михаила Ходорковского, который на данный момент скрывается в Лондоне и находится в розыске.

Несколько месяцев назад отдел расследований ФАН выполнил задачу по внедрению в Центр «Досье» своего работника. За прошедший период ему удалось узнать не только принципы, по которым работает организация, но и механизм разработки их “докладов”. Также он смог добиться назначения на руководящую должность в рамках “расследования” по выборам в РФ. Так ему удалось понять систему работы, предполагающую получение заказов, фабрикацию доказательств и тому подобное.

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Весной текущего года несколько десятков политтехнологов, которые работают против прозападных оппозиционеров, пожаловались, что их аккаунты в социальных сетях просматриваются третьими лицами. Однако откровенных следов взлома замечено не было. По словам пострадавших, у них создалось впечатление, что преступники совершенно беспрепятственно вошли в аккаунты.

“Им не надо искать команду хакеров. Им надо просто написать запрос в соответствующую соцсеть или компанию. А дальше там пересылают этот запрос в спецслужбы и уже через неделю “Досье” присылаются все необходимые файлы”, — поделился сотрудник ФАН.

Он добавил, что с помощью такой схемы были получены сотни документов, которые изначально хранились на иностранных ресурсах. В качестве подтверждения своих слов внедренный сотрудник предоставил фотографии некоторых документов. Среди них также числится официальный ответ корпорации Google на запрос ЦРУ с требованием направить сведения с аккаунтов участников расследования “Досье”.

“Этот документ я нашел на компьютере одного из сотрудников “Досье”… Жалко, не получилось все. Потому что, когда я его прочитал, стало понятно, как они добиваются таких результатов по взлому”, — рассказал корреспондент ФАН.

Согласно ответному письму, компания Google на запрос ЦРУ предоставила персональные данные, переписки, информацию, хранящуюся на облачных сервисах. То есть иностранная корпорация передала ЦРУ и “Досье” все сведения с аккаунтов политтехнологов. Подробнее о расследовании читайте в материале ФАН.