Расследование Харьковских соглашений разворошит громкие зависшие дела – Бондаренко

19.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Инициированное СНБО расследование Харьковских соглашений не будет иметь каких-либо последствий для причастных к ним политиков, зато дает повод говорить о тех темах, которые считаются давно закрытыми, например, о приватизации в 1990-х годах или о сдаче Крыма в 2014 году.

Об этом в эфире канала Апостроф заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой прогноз – никто не пострадает. Это просто комплекс действий, направленный на то, чтобы достичь определенного юридического результата, чтобы иметь определенную юридическую позицию накануне той же «Крымской платформы». Для Зеленского это, в первую очередь, определенный посыл для своих избирателей: «я готов заниматься делами и 10-ти, и 20-тилетней давности.

Тем более, что это идет параллельно с обещанием Данилова заняться приватизационными делами 90-х. То есть, Зеленский дает понять, что он готов поднимать старые дела и привлекать к ответственности людей, которые думали, что все уже давно забыто.

У нас таких дел много. Одно из них – заседание СНБО в марте 2014 года, на котором было принято решение о сдаче Крыма. Рано или поздно мы дойдем до того, чтобы полностью выяснить историю того, что случилось в 2013-2014 годах и известно как Майдан – кто был организатором и т.д.

Возможно, дойдем до того, что расследуем дело об отравлении Ющенко. У нас много незавершенных дел, которые остаются такими себе тайнами за семью печатямии», – сказал политолог.