Расследование: Российских ополченцев в Белоруссию заманила СБУ

07.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Задержанные в Белоруссии граждане России – бывшие ополченцы, воевавшие в Донбассе, были заманены в санаторий под Минском благодаря провокации Службы безопасности Украины, утверждает известный военкор Александр Коц.

«Билеты для россиян из Минска в Стамбул покупались в Киеве. Доказательство участия спецслужб Украины в подставе наших ребят в Белоруссии. Именно СБУ организовала эту поездку. Парней реально использовали втемную. Тезисно:

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Вербовал чавэкашников для работы якобы на «Роснефть» человек с сирийского номера, который на самом деле – виртуальный. Некий «Сергей Петрович» запудрил мозги одному из ребят – «Шаману», который и начал подбор людей. Требовалась группа в 90 человек. Затем эта цифра увеличилась вдвое. Сначала было сказано, что поедут в Ливию.

После того, как «Сергей Петрович» скоропостижно «скончался» в Ливии, ребят переориентировали на Венесуэлу. И удвоили численность. Из 180 человек были сформированы пять групп. Причем в первую – Шамановскую – вошли в основном воевавшие в Донбассе.

Маршрут следования определен: Москва-Минск-Стамбул-Гавана-Каракас. Вылет из Минска запланирован на 25 июля. Присланы билеты, якобы купленные в российской турфирме Корал Тревел. На самом деле они были куплены за наличные в Киеве, что подверждают в московском офисе Туркиш Эйрвейз. Там же, в Киеве они были аннулированы и перебронированы на 30 июля.

Договор с белорусской фирмой и ее представителем, который встречал ребят на границе на двух бусиках – липовый, печати поддельные. Подпись человека, который давно живет в Самаре.

25 июля «куратор» сказал «Шаману» уничтожить билеты. Якобы пришлось поменять дату из-за отсутствия стыковочного рейса в Гаване. Пообещали вылет 30-го. Ну а дальше вы знаете. Задержание.

Самое главное здесь – таинственный Сергей Петрович, на которого повелся «Шаман» и закуп билетов в Киеве. Тут все очевидно. Вопрос лишь в том, что СБУ сказала КГБ. А сказала, надо полагать, что 33 богатыря летят шатать режим Батьки», – сообщил Коц в своем блоге.

Военкор публикует два снимка. На одном фото – билеты для российских “33 богатырей”, которые состряпали в СБУ – там реквизиты российской “Корал тревел”. А на втором – ответ из московского офиса Туркиш Эйрлайнз, в котором говорится, что билеты покупались в Киеве.

А вот такой договор за подписью некоего Сергея Рустамова был заключен с каждым из 33 россиян, задержанных в Белоруссии. Даже лого Роснефти есть, только Сергей Рустамов давно живет на в Минске, а в Самаре