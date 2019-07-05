Расследование: у Авакова повысили в должности ответственного за бойню в Княжичах

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Германа Приступу, который был одним из руководителей скандальной спецоперации в селе Княжичи Киевской области в ночь на 4 декабря 2016 года, когда погибли пятеро полицейских, назначили новым заместителем начальника киевской полиции, он будет руководить управлением криминальной полиции, передает кррреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Ранее он возглавлял одно из районных управлений полиции столицы.

Участвовавшие в спецоперации источники “Слідства. Інфо” рассказали, что Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Кроме того, он приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду.



СМИ подчеркивает, что руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В частности, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевской области и ошиблись с домом, который должны были грабить преступники.

После трагедии в Княжичах руководство Нацполиции провело служебное расследование. К ответственности привлекли руководство Киевской полиции, в том числе Приступу.

“По результатам служебного расследования мне объявили неполное служебное соответствие. Но взыскание с меня уже снято, оно действовало в течение года”, – заявил Приступа.

В то же время, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил изданию “Украинская правда”, что в самом факте карьерного роста Приступы “нет ничего предосудительного”.

“Приступа ранее возглавлял Шевченковский районный отдел полиции в городе Киеве, где отличился успешной работой, а сейчас возглавил криминальную полицию города Киева. Он является профессиональным полицейским с богатым оперативным опытом. Он героически проявил себя с [начальником полиции Киева Андреем] Крищенко в Горловке в 2014 году во время штурма райотдела, защищая его от сепаратистов. Поскольку он профессиональный уголовный разыскник, то его продвижение по карьерной лестнице при погашеном дисциплинарном взыскании за Княжичи вполне логично”, – заявил Шевченко.

4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими. Погибло пятеро правоохранителей: двое сотрудников полиции охраны, двое оперативников и один сотрудник спецназа КОРД.



По версии члена коллегии Министерства внутренних дел Украины, нардепа от “Народного фронта” Антона Геращенко, оперативные сотрудники Национальной полиции выслеживали воров-домушников в Княжичах. По соседству в доме “случайно” сработала сигнализация, сообщил он. По вызову приехала полиция охраны и задержала тех, кто находился в засаде. В события вмешались сотрудники спецподразделения КОРД, которые открыли стрельбу.

Четверо из пяти погибших правоохранителей были расстреляны в машине, на которой прибыли сотрудники полиции охраны, хотя она была маркирована, заявили в областном управлении Нацполиции.

Тогдашний и.о. главы Нацполиции Вадим Троян утверждал, что в Княжичах проходила спецоперация по разоблачению опасной группировки, причастной к разбоям и грабежам, в которую входили лица, “имеющие отношение к правоохранительным органам”.

В августе 2017 года по делу о перестрелке в Княжичах Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции, в декабре – еще двум экс-руководителям подразделений киевской полиции.

13 января 2017 года в Нацполиции заявили о завершении служебного расследования инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены восемь человек. 10 апреля 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти правоохранителей. Дело в отношении перестрелки в Княжичах слушается в Броварском суде Киевской области. Среди подозреваемых есть непосредственный подчиненный Приступы. Пока ни один из фигурантов не находится под стражей, сообщает “Слідство.Інфо”.