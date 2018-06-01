01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Расследование: журналисты выставили на обозрение “грязное белье” замглавы СБУ

Официально малоимущие родственники первого заместителя председателя СБУ, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павла Демчины обзавелись дорогими особняками, а сам он, находясь под следствием НАБУ, купил внедорожник Range Rover Sport стоимостью более $30 тысяч, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы “Схемы” (совместный проект Радио Свобода и телеканала “UA: Первый”) “Павел Демчина. “Страж корупции” в СБУ”.

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Журналисты узнали, что бабушка и дедушка детей Демчины, Виктор Воловчук и его жена Валентина, владеют поместьем в 160 квадратов в селе Старая Рафаловка Ровенской области. Отмечается, что Воловчук работал на рядовой должности на Ровенской АЭС и зарабатывал в среднем 10 тысяч гривен в месяц. Его жена последние 5 лет вообще не имела работы. Таким образом непонятно, за какие средства они построили элитное жилье.

В этом же селе еще большим домом владеет Наталья Дуброва, в девичестве – Воловчук, которая является сестрой Ольги Воловчук — матери детей Демчины. Дом в почти 300 квадратов оформлен на мужа Натальи – Виктора Дуброва. Больших доходов ни у него, ни у жены нет.

Сама Ольга Воловчук живет в роскошном имении в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом в марте 2017 года рассказывала программа “Слідство-інфо”. Также она владеет парком элитных авто. По информации “Схем”, с 1998 по 2016 год Ольга Воловчук заработала 164 тысячи гривен, чего явно недостаточно для приобретения элитного жилья и автомобилей.

После выхода программы “Слідство-інфо” Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о возможном незаконном обогащении Демчины. И в 2018 году несмотря на расследование НАБУ заместитель главы СБУ приобрел Range Rover Sport 2013 года выпуска за 30 тысяч долларов.

Демчина заявил журналистам, что его заработная плата в СБУ составляет около 60 тысяч гривен в месяц. Однако он утверждает, что ему хватило денег на приобретение элитного авто и это указано в его декларации. Проверить это невозможно, потому что декларации сотрудников СБУ засекречены.

Как отметил заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак, управление СБУ по борьбе с коррупцией, которое возглавляет Демчина, является одним из двух подразделений службы, на “произвол которых” больше всего жалуются предприниматели. В частности, речь идет о необоснованных, с точки зрения жалобщика, случаях открытия уголовных производств, затягивании хода досудебного расследования и тому подобное.