Расследовать Одессу и расстрел Майдана власть никогда не будет – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
03.05.2024 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 634
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


Нынешний украинский режим не станет расследовать массовое убийство в Одессе 2 мая 2014 года, и многие другие случаи беспредела, потому что восстановление справедливости будет означать тюрьму для действующих политиков.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний украинский режим не станет расследовать массовое убийство в Одессе 2 мая 2014 года,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«А где расследование [по 2 мая]? Не будет расследования. А где расследования по убийствам на Майдане? Где расследования других действий? Никаких расследований не будет, потому что их невыгодно проводить», – сказал Бондаренко.

«Это десятилетие, оно же такое прям… понятно что это родовая травма. На идеологическом законодательном уровне.. ну да, у нас герои Майдана, Майдан как частица государствообразующего мифа. Наверное, это справедливо по мнению законодателей, по мнению системы и структуры режима, наследство от времен Петра Порошенко.

Но ведь много несправедливости. Родные погибших в этом Доме профсоюзов – они же, ну, как ни ходили как ни пытались… вот так 10 лет пройдет, потом пройдет и 20 лет, потом люди уйдут, эти мамы и папы [убитых 2 мая]» – сказал ведущий.

«К сожалению, так и будет. Власть не сделает ничего для того, чтобы установить правду, установить справедливость. Ничего этого не будет, потому что вы же знаете главный принцип следователя: Главное – не выйти на самого себя. Так и власть. Главное в процессе расследования не выйти на самих себя», – объяснил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть