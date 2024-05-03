Расследовать Одессу и расстрел Майдана власть никогда не будет – Бондаренко

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Нынешний украинский режим не станет расследовать массовое убийство в Одессе 2 мая 2014 года, и многие другие случаи беспредела, потому что восстановление справедливости будет означать тюрьму для действующих политиков.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А где расследование [по 2 мая]? Не будет расследования. А где расследования по убийствам на Майдане? Где расследования других действий? Никаких расследований не будет, потому что их невыгодно проводить», – сказал Бондаренко.

«Это десятилетие, оно же такое прям… понятно что это родовая травма. На идеологическом законодательном уровне.. ну да, у нас герои Майдана, Майдан как частица государствообразующего мифа. Наверное, это справедливо по мнению законодателей, по мнению системы и структуры режима, наследство от времен Петра Порошенко. Но ведь много несправедливости. Родные погибших в этом Доме профсоюзов – они же, ну, как ни ходили как ни пытались… вот так 10 лет пройдет, потом пройдет и 20 лет, потом люди уйдут, эти мамы и папы [убитых 2 мая]» – сказал ведущий.

«К сожалению, так и будет. Власть не сделает ничего для того, чтобы установить правду, установить справедливость. Ничего этого не будет, потому что вы же знаете главный принцип следователя: Главное – не выйти на самого себя. Так и власть. Главное в процессе расследования не выйти на самих себя», – объяснил Бондаренко.