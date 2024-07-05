Рассмешить комика: бывший агитатор за Зеленского сбежал от мобилизации в США, прикрываясь астмой и ребенком

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Получивший известность как автор агитационных роликов за Зеленского в 2019 году актёр «95-го квартала» Руслан Ханумак сбежал из Украины в США. Кроме агитации за Зеленского Ханумак известен, как бывший капитан команды-вице-чемпиона «Лиги Смеха» «Заинька» и победитель шоу «Рассмеши комика».

Сам он говорит, что выехал на законных основаниях – признан непригодным к военной службе из-за астмы.

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«Выпустили меня официально, потому что законы я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел ВВК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блогеры, только потому, что не счел нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-нибудь, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком», – пишет Руслан Ханумак в своем сообщении.

«Все мои близкие, друзья, знакомые, коллеги знают о постоянном сальбутамоле в моем кармане и периодически астматические нападения. Но у нас в семье это от деда по маме и кому надо сказать “спасибо” за выезд, так это не Президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду Арто», – отмечает актер.

Также актер опубликовал документ, из которого вытекает, что у него якобы есть отсрочка от службы в армии до 3 ноября 2024 года.

Причиной своего выезда Ханумак называет визит к сыну, который уже долгое время живёт в США с мамой – бывшей женой комика, блогершей Алиной Шаманской. И вот как так получается, что в какого патриота Украины ни ткни, обнарудишь родню в США?

Ханумак заявил, что не планирует возвращаться на Украину.

«Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой», – признался он.