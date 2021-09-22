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22.09.2021 13:21 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Провокации, Происшествия, Украина
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Расстрел авто «кошелька Зеленского» спровоцирует междоусобицу в украинской верхушке

Новости УкраиныРасстрел автомобиля Сергея Шефира, которого в прессе называют «кошельком семьи Зеленского», спровоцирует междоусобицу внутри...

Расстрел автомобиля Сергея Шефира, которого в прессе называют «кошельком семьи Зеленского», спровоцирует междоусобицу внутри украинской власти.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Владимир Воля.

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«Это покушение в любом случае является провокацией, вопрос – чьей и с какой целью. Нельзя  исключить два варианта. Во-первых, кто-то может таким образом пытаться играть на противоречиях, существующих в окружении президента Зеленского. Это такие противоречия как конфликт между Шефиром и Ермаком и другие конфликты.

В этом случае эта провокация может быть направлена либо на создание новых противоречий либо на игру на уже существующих противоречиях в команде президента Зеленского.

Вторая версия – ожидаемо, что будут звучать заявления, что Шефир пострадал из-за борьбы с олигархами. Если президент и его команда решает использовать этот тезис, то это будет охота на ведьм.

Но я сомневаюсь, что такая охота на ведьм начнётся. Возможно, те, кто сейчас говорят о том что Шефир пострадал из-за борьбы с олигархами, и олигархи мстят, являются провокаторами, которые пытаются провоцировать конфликт между президентом Зеленским и олигархами.

Но, в любом случае, это – провокация, которая направлена на разжигание противоречий, конфликтов, усиление существующих противоречий», – рассуждает Воля.

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