Расстрел автобуса под Харьковом: О чем молчат украинские СМИ

28.08.2020, Харьков, Артем Клименко

Вся Украина со вчерашнего вечера обсуждает нападение на автобус в Харьковской области под Люботином, расстрел ехавших в нем людей. Новость, казалось бы, из ряда вон выходящая, вопиющая. Но почему реакция официальных лиц и многих политиков такова, как будто мы имеем дело с обдолбавшимися уродами? Потому что они и есть уроды, и не так уж важно, чем они обдолбались: веществами или тем пропагандистским дерьмом, которое сами же годами роняли вокруг себя.

Итак, вчера боевики, судя по всему, Нацкорпуса и «Азова» заблокировали автобус с 22 представителями общественной организации «Патриоты — За жизнь» (бывшие «пробратимы» нациков, теперь примкнувшие к силовому крылу партии Медведчука), возвращавшимися из Полтавы в Харьков. Автобус был обстрелян. В него забрасывали, по разным сведениям, светошумовые гранаты, петарды или бутылки с горючей смесью.

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Как минимум, четыре человека получили серьезные ранения и травмы. Двое из них были ранены из огнестрельного оружия. Сообщалось также о похищенном пассажире, которого нашли потом избитым.

Вечером и ночью у операционной в больнице дежурил глава Харьковской городской организации ОПЗЖ и депутат горсовета Андрей Лесик, сообщавший о том, что врачи борются за жизнь пострадавших.

А в пятницу Лесик написал в соцсетях: «Служба безопасности Украины… продолжила непонятные свои беспредельные действия, установив за мной слежку с больницы и петляя по городу. На телефон 102 сделал заявление». Депутат горсовета сообщает также номера машин, задействованных в слежке. «С владетелем Toyota Camry удалось даже переговорить. На вопрос «зачем следишь?» сразу потерялся…».

Видео с трассы, выложенное в сети свидетелями нападения, дает некоторое представление и дикости происходящего. Страна, сравнение с которой унижает достоинство Федеративной Республики Сомали, пробивает очередное дно — в том числе и говорящими головами силовых структур.

Дело о нападении на автобус полиция зарегистрировала в ЕРДР с квалификацией: хулиганство…

«Белый вождь» Андрей Билецкий трактовал нападение очень специфически: «неизвестные патриоты пересеклись на трассе с титушней Ильи Кивы и немножко повздорили». Создатель Нацкорпуса называет произошедшее реакцией на бездействие украинских спецслужб и МВД. Билецкий заявляет, что в регионах Украины «создаются парамилитарные пророссийские отряды, возглавляемые дегенератом Ильей Кивой».

О боевиках, задержанных полицией по горячим следам, «белый вождь» предсказуемо говорит, что они не имеют никакого отношения к происходившему на трассе. А если имеют, то, по мнению Билецкого, силовики должны наградить их «за борьбу с сепаратизмом». То есть, судя по реакции главаря террористической организации, задержали всё же участников нападения.

Если реакция «белого вождя» вполне объяснима (трудно ждать от террориста уважения к правовым основам), то соображения некоторых «звезд» журналистики заставляют усомниться в их умственной полноценности.

Заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова говорит о своих первоначальных ощущениях: «Закралось впечатление, что это не то чтобы постановка, но все эти действия производятся для того, чтобы попасть в новости». Постановка с чьей стороны? Тех, кто получил огнестрельные ранения? Так, может, и нападения радикалов на журналистов «Страны» нужно (по этой логике) воспринимать как постановку?

И кто именно жаждал попасть в новости? Общественная организация Ильи Кивы — нардепа, которому та же Крюкова дарила свою картинку на день рождения? Или Нацкорпус? Или сама Крюкова, демонстрирующая, как заместитель редактора авторитетного издания может плавно переходить из разряда «эксперт по всем вопросам» в категорию «тупая овца»? Нельзя ли эксперту, используемому как затычка в каждой бочке, всё же изъясняться поточнее?

Обратим внимание на фейсбучный выхлоп заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Он пишет, помимо прочего:

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили — правых, левых, красных или голубых».

Как видим, говорящая голова МВД тоже не злоупотребляет конкретикой, о каких «силовых формированиях» идет речь. Но можно догадаться, что Аваков и его заместитель не против перевести все стрелки на новоиспеченную организацию «Патриоты — За жизнь». Дескать, эта организация своим существованием провоцирует насильников на насилие…

Недалекий Антон Геращенко совсем потерял нюх. В его ситуации иногда лучше не болтать, а заниматься привычным делом: пожирать хозяйские объедки и облизывать блюдо. Конституцией Украины действительно запрещены силовые формирования. Но самое отмороженное из этих силовых формирований, созданное «белым вождем», патронировали как раз министр внутренних дел Арсен Аваков и его «падаван» Антон Геращенко. Еще осенью 2014 года советник министра внутренних дел Геращенко выступал доверенным лицом кандидата в депутаты Верховной Рады Андрея Билецкого.

Сейчас не без оснований поговаривают о том, что «Нацкорпус» из-под аваковской крыши перешел под крышу СБУ — для выполнения интимных политических заказов офиса президента.

Возможно, поэтому Аваков в своем твите не очень церемонится со своими бывшими выкормышами, публикуя фотографии боевиков, «упакованных» полицией:

«Зайки» в ряд — задержанные с мускулами и без мозгов, стрелявшие в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие — получит по лбу от державы, без политики».

Обнять и плакать, Арсен Борисович! Главное, не забыть вовремя изъять у задержанных «азовцев» «визитки Авакова». А может, и наградное оружие, вручавшееся министром внутренних дел.

Ну и, как обычно в последнее время, умиляет реакция гаранта Конституции на насилие подшефных радикалов, ставшее украинской нормой. В общем, забудьте о том, что Зеленский когда-то убедительно стучал елдой по пианино. Это был фаллоимитатор.

Теперь остановимся подробней на другой стороне конфликта. Пребывание Ильи Кивы в ОПЗЖ изначально вызывало вопрос: а на хрена? Его КПД для партии до сих пор остается неизвестным. Допустим, власть отсекла от участия в выборах полмиллиона жителей подконтрольной территории Донбасса — потенциальных избирателей ОПЗЖ. Но и само пребывание Кивы в партии отбивает желание у многих жителей Донбасса поддерживать такую «оппозицию». Вспомнить хотя бы участие Кивы в одном из первых военных преступлений в Донбассе —11 мая 2014 года в Красноармейске, во время референдума, когда каратели открыли стрельбу по местным жителям.

Когда было заявлено о создании общественной организации «Патриоты — За жизнь», у скептиков сразу возникли сомнения.

Во-первых, даже если закрыть глаза на привлечение атошников в организацию, которая будет охранять оппозицию, — сможет ли Кива создать действенный противовес радикалам?

Во-вторых, если не закрывать глаза на зачисление атошников в «Патриоты — За жизнь», то открытым остается вопрос: может, на самом деле, Кива — это смотрящий за оппозицией, поставленный тем же Аваковым, а новая общественная организация будет присматривать за членами ОПЗЖ на местах?

В-третьих, а не является ли создание Кивой силового блока такой «спецоперацией», которая позволит «слугам народа» приравнять ОПЗЖ к «Нацкорпусу» (дескать, террористы и там, и там) и обнулить обе силы? У боевиков Билецкого на этот случай уже есть организации с другими названиями, такие как «Центурия». А что есть на этот случай у ОПЗЖ, кроме громких обещаний Кивы?

Полезность Кивы для оппозиции подтвердится только тогда, когда его «силовой блок» действительно сможет оказывать сопротивление Нацкорпусу, С-14, всевозможным «сокирам» и «фрайкорам». Пока же мы слышим только декларации и видим, как радикалы расправляются над членами новоиспеченной организации, которая и себя-то защитить не смогла.

Особая тема — назначение координатором «Патриотов — за жизнь» Олега Ширяева, бывшего командира карательного подразделения «Схидный корпус» и бывшего главаря гражданского корпуса «Азов». Радикал, участвовавший в преследовании инакомыслящих, будет координировать защиту оппозиционных мероприятий? Серьезно?!

Нападению на автобус под Люботином предшествовала охота «азовцев» на самого Ширяева в Киеве. Сподвижник Кивы вроде бы правильно оценивает вчерашние события: «это был террористический акт, который организовали националисты и их боевики». Но стоит напомнить оппозиционерам из ОПЗЖ, как Ширяев глумился над памятью ребят, расстрелянных штурмовиками Билецкого 14 марта 2014 года на Рымарской в Харькове. Ширяев открывал на Рымарской памятную доску «героям Украины», которые, якобы, дали бой «сепаратистам» (то есть убили безоружных антимайдановцев). Интересно, участвовал ли кто-то из стрелков с Рымарской в нападении на автобус под Люботином?

Нет, сегодня-то Ширяев вроде бы за всё хорошее против всей фигни. Он пишет: «Что дальше? Наших лечим! Укрепляем позиции и начинаем системную борьбу с терроризмом в Украине. Если у силовиков нет на это воли. У нас она есть! Мы работаем в рамках закона, с полным соблюдением всех норм и принципов морали… Ещё раз хочу заявить – мы на акции были без оружия, мы против кровопролития. Мы были на мирной акции и так же без оружия возвращались домой в Харьков. Монополия на силу — это прерогатива только государства! И этого же мы требуем от тех маргиналов, которые сегодня чувствуют вседозволенность и безнаказанность».

Но тут тоже вопросы. А почему радикалы охотились за Ширяевым, а в больницу попали неизвестные ребята, о которых в Харькове никто не может ничего плохого? По чьей наводке боевики ждали автобус на трассе?

Возможно, полезность одиозного радикала Ширяева (якобы прозревшего) заключается в том, что оно носитель неких разоблачительных знаний о кухне «азовцев», неких компроматов на Билецкого и его подельников. Тогда, может, Киве пора использовать эти знания по назначению? Не, не слышали?..