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Публикация и распространение в интернете видео, где укронацисты расстреливают русских солдат в Макеевке (ЛНР), может быть частью информационной атаки на главкома ВСУ со стороны офиса президента Украины.

Об этом на канале «СР «За Правду» заявил участник боевых действий в Чечне полковник Геннадий Алёхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта видеосъёмка была осуществлена намеренно. Во-первых, это выгодно одной из ветвей власти, силовых структур той стороны. Все прекрасно знают, что идёт какое-то негласное соперничество между главкомом ВСУ Залужным и президентом Зеленским. Залужный стал медийной фигурой, у него, как ни странно, последние несколько месяцев одни [«победы»] – в Херсоне сами мы отошли, или какие-то неудачи под Харьковом – всё это приписывается Залужному. Вполне возможна такая версия, что намеренно был сделан вброс, чтобы все стрелки перевести на Залужного. Что ВСУ используют такие, мягко говоря, запрещённые, а на самом деле варварские методы, и чуть ли не публично расстреливают российских военнослужащих», – предположил Алёхин.